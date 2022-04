“Sono arrivato”. Jeremias Rodriguez, l’ultima minaccia dall’Isola dei Famosi è totalmente inaspettata

L’ultima puntata dell’Isola dei Famosi 2022 si è rivelata particolarmente complessa per Jeremias Rodriguez. Il fratello di Belen si è mostrato particolarmente insofferente e polemico e la sconfitta del padre Gustavo al televoto è stata per lui un’altra delusione. Gli altri compagni di avventura lo hanno nominato in massa probabilmente assecondando una sua richiesta e dopo la puntata il naufrago si è sfogato davanti a tutti gli altri concorrenti.

Una volta tornato su Playa Tiburon, Jeremias Rodriguez si è detto sollevato all’idea di essere andato in nomination. Era proprio quello che desiderava: “Sono andato in nomination come volevo, quindi va bene così”. Ha ammesso di non temere affatto l’idea di sottoporsi al giudizio del televoto, perché spera che possa servire a interrompere la sua esperienza all’Isola dei famosi 2022: “Questa nomination la volevo. Sono arrivato al limite, mi sono proprio stancato”. Il motivo del suo malessere sembra non essere legato solo all’assenza del padre.





Jeremias Rodriguez deciso a lasciare l’Isola dei Famosi

A turno i vari naufraghi si sono avvicinati a Jeremias Rodriguez cercando di capire il suo stato d’animo. Hanno provato a dargli coraggio: Ilona Staller si è avvicinata a lui per capire se avesse bisogno di sfogarsi un po’ dopo una puntata intensa, che lo ha visto anche scontrarsi con Nicolas Vaporidis. Il fratello di Belén Rodriguez ha confidato all’attrice di sentire tantissimo la mancanza della fidanzata Deborah Togni. Ha bisogno di lei: “Ho bisogno della mia fidanzata e di riabbracciare la mia vita che è bellissima. È proprio bella, la mia famiglia, i miei nipoti, non vedo l’ora giuro”. Insomma la sensazione è che Jeremias Rodriguez sembra davvero pronto a lasciare il reality. Non resta che attendere la puntata dell’Isola dei famosi 2022 in onda lunedì 18 aprile, per scoprire se gli spettatori decideranno di accontentarlo o se preferiranno eliminare Estefania Bernal e Roger Balduino.

A difesa di Jeremias Rodriguez si è schierato Ignazio Moser, il fidanzato della sorella Cecilia. Nel corso del programma che conduce con Valentina Barbieri su Mediaset Infinity ha detto qualcosa alla luce della recente messa in onda dalle Honduras. Le parole di Ignazio Moser sopraggiungono soprattutto dopo aver assistito allo scontro acceso tra Gustavo, Jeremias Rodriguez e Guendalina Tavassi: “Io che li conosco di persona mi dispiace tanto, secondo me ci sono fraintendimenti che si risolverebbero con uno schiocco di dita”.

E proprio per entrare nel vivo e difendere Jeremias Rodriguez, Ignazio Moser ha ammesso: “Mi dispiace che lo fanno uscire come quello aggressivo, anche gli altri concorrenti lo dipingono un po’ troppo. Io sono un pochino di parte”. Il cognato di Jeremias Rodriguez non è riuscito a nascondere l’amarezza provata.

