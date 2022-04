Nella serata di giovedì 14 aprile andrà in onda una nuova puntata de ‘L’Isola dei Famosi’ su Canale 5. C’è curiosità per capire chi lascerà l’Honduras e soprattutto staremo a vedere quali saranno gli sviluppi legati ad Estefania Bernal, messa nel mirino nelle scorse ore dopo che ha violato il regolamento. Ma la bomba gossip è esplosa invece adesso su Jeremias Rodriguez e non ci stiamo riferendo a qualcosa che ha fatto nel reality. Dall’Italia infatti è uscita fuori una voce straordinaria.

Nei giorni scorsi Jeremias Rodriguez aveva avuto invece un confronto anche con la produzione tanto da spingere Alvin, inviato dell’Isola dei Famosi, ad intervenire: “Decido io ragazzi se gentilmente non vi scoccia quali sono le regole di questo gioco. Jeremias scuote sempre la testa perché c’è sempre qualcosa contro di te apparentemente, come è possibile? Diciamo che Jeremias sempre in disaccordo perché secondo lui c’ è sempre qualcosa contro la sua coppia”. Ma vediamo ora cosa sta succedendo.





Isola dei Famosi, Jeremias Rodriguez pronto per nozze e figlio

A sorprendere positivamente tutti i fan di Jeremias Rodriguez è stato il settimanale ‘Oggi’, che ha riferito dettagli molto interessanti sul fratello di Belen e Cecilia. Il naufrago de ‘L’Isola dei Famosi’ è felicemente fidanzato con Deborah Togni, una ragazza estranea al mondo della televisione e dello spettacolo in generale. Lei infatti lavora come assistente di volo e i due si sono incontrati un paio di anni fa, quando era da poco iniziato il lockdown a causa della pandemia da coronavirus.

Stando a quanto riferito dal settimanale ‘Oggi’, Jeremias Rodriguez sarebbe più che pronto a sposarsi e a costruire una famiglia con la sua Deborah: “Presto nozze e bebè. Lui è giovane, bello ed è il fratello di una nota showgirl. Al termine del suo attuale impegno professionale ha progetti importanti con la sua dolce metà, fiori d’arancio e un bebè”. Nonostante non sia stato fatto il suo nome in maniera esplicita, tutti gli indizi, come sottolineato da ‘Gossip e Tv’, portano solamente all’argentino.

Intanto, Nicolas Vaporidis ha criticato Jeremias Rodriguez mentre stava parlando con Edoardo Tavassi: “Non so cosa vuole fare, ma non mi piace più. Quello che fa è sbagliato ed è un brutto modo la violenza verbale. Dice ‘occhio per occhio, dente per dente’ è proprio cattivo. Tu Edoardo gli hai fatto una confidenza e lui l’ha urlata a tutti, questa cosa fa schifo. Ecco perché io mi apro con pochi e lentamente, per evitare persone così. Invece con me rimarrà tutto dentro fidati. Se tu mi riveli qualcosa io non ti tradisco”.

“Questa cosa fa schifo”. Jeremias Rodriguez nel mirino: volano parole pesantissime sull’Isola dei Famosi