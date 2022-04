Tra i più grandi protagonisti di questa Isola dei Famosi 2022 c’è sicuramente Jeremias Rodriguez. Il fratello di Belen e Cecilia è sbarcato in Honduras col padre Gustavo ma ore le coppie sono state scoppiate. Soprattutto, però, sin dall’inizio della sua avventura in Honduras l’argentino non si risparmia contro i suoi compagni d’avventura, ma anche contro la produzione.

È per esempio ormai sotto gli occhi di tutti che non corre buon sangue tra Jeremias Rodriguez e Nicolas Vaporidis. I due naufraghi si sempre sono punzecchiati, ma negli ultimi giorni sono arrivati davvero ai ferri corti al punto di discutere per qualsiasi cosa. Dalle nomination alla cottura del riso fino al trattamento che lui riserverebbe al padre Gustavo.





Isola dei Famosi 2022 Jeremias Rodriguez sotto accusa

Ma Nicolas Vaporidis sembra aver trovato un alleato all’Isola dei Famosi 2022 dopo quanto accaduto in diretta. In breve Edoardo Tavassi aveva raccontato al fratello di Belen di aver chiesto un aiuto economico a sua sorella Guendalina in passato. Ma alla prima lite Jeremias Rodriguez lo ha attaccato davanti a tutti dandogli del mantenuto. Per Nicolas Vaporidis questo è un tradimento.

“Non so cosa vuole fare, ma non mi piace più – si è sfogato l’attore col nuovo amico dell’Isola dei Famosi 2022 – Quello che fa è sbagliato ed è un brutto modo la violenza verbale. Dice ‘occhio per occhio, dente per dente’ è proprio cattivo. Tu Edoardo gli hai fatto una confidenza e lui l’ha urlata a tutti, questa cosa fa schifo. Ecco perché io mi apro con pochi e lentamente, per evitare persone così. Invece con me rimarrà tutto dentro fidati. Se tu mi riveli qualcosa io non ti tradisco. Lui ha detto cose orrende davanti a tutti. Ma poi dirti che ti mantiene tua sorella e che sei un fallito”.

Anche tra Jeremias ed Edoardo è scontro, il legame stabilito nei primi giorni è solo un ricordo? #Isola pic.twitter.com/4jIQESRnwG — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) April 11, 2022

“Ma come si permette a dire queste cattiverie? Uno che fa così è uno str… ed è un’anima brutta. Inutile che dice che ha superato momenti bui, non ha superato un ca…o. La vita non gli ha insegnato un cavolo. Lui è incattivito con la vita. Parlare così di una persona che si è confidata con te è orrendo. Però fidati che tutti i nodi vengono al pettine. E te lo dice uno che se ne intende di pettini. Un tempo li usavo anche io sai”, ha concluso Nicolas Vaporidis. Ne vedremo delle belle nella nuova diretta dell’Isola dei Famosi 2022?

