C’è attesa per la nuova puntata dell’Isola dei Famosi. Giovedì 14 april andrà in scena lo scontro al televoto tra due naufraghi: l’attore Nicolas Vaporidis e Gustavo Rodriguez, padre di Belen, finiti in nomination durante l’ultimo appuntamento con il reality show condotto da Ilary Blasi.

Nick dei Cugini di Campagna è il leader, le coppie sono state scoppiate e i naufraghi sono stati divisi in Tiburon e Cucaracha. Dei Tiburon fanno parte Carmen Di Pietro, Guendalina Tavassi, Gustavo Rodriguez, Jovana Djordjevic, Laura Maddaloni, Marco Senise, Nick Luciani e Nicolas Vaporidis. Tra i Cucaracha ci sono Alessandro Iannoni, Blind, Edoardo Tavassi, Estefania Bernal, Jeremias Rodriguez, Licia Nunez, Ilona Staller e Roger Balduino.





Nicolas Vaporidis, malore all’Isola dei famosi: “Sono stato malissimo”

Durante la scorsa puntata uno dei naufraghi è stato male. Dopo la prova del girarrosto, l’attore Nicolas Vaporidis, al rientro in Palapa, ha avuto un malore ed era stato messo sotto osservazione dei medici dell’Isola dei Famosi 2022: “Non si è sentito bene dopo il Girarrosto, adesso sta facendo dei controlli. Tra poco tornerà qui con noi”, aveva annunciato l’inviato dall’Honduras Alvin.

Tornato nella spiaggia insieme agli altri compagni di avventura, Nicolas Vaporidis – che ora fa parte della tribù dei Cucaracha – ha raccontato agli altri naufraghi i momenti vissuti dopo la prova leader del Girarrosto, poi vinta dal modello brasiliano Roger Balduino. “Sono stato male subito dopo. Ragazzi sì sono stato malissimo, mi sentivo come un vecchio di 100 anni”, ha spiegato l’attore.

Per Jeremias, Nicolas è stato male per la nomination e non per il girarrosto e che lo hanno nominato tutti! #isola — catalina (@catalina7212) April 14, 2022

“Ero come stordito non riuscivo a muovermi bene. Su quell’arnese avevo le mani e le gambe che non si staccavano, vi giuro che sono stato male anche dopo. Adesso però sto benissimo”, ha rivelato ancora Nicolas Vaporidis ai compagni di avventura, che al suo rientro lo hanno accolto con baci e abbracci.

