Si avvicina una nuova puntata dell’Isola dei Famosi 2022. C’è attesa per la puntata di giovedì 14 aprile: in nomination ci sono Nicolas Vaporidis e Gustavo Rodriguez, mentre Nick dei Cugini di Campagna è il nominato del leader. Intanto Floriana Secondi e Clemente Russo sono arrivati su Playa Sgamada. Le coppie sono state scoppiate e ogni concorrente gioca per conto proprio. I naufraghi sono stati divisi in Tiburon e Cucaracha.

Dei Tiburon fanno parte Carmen Di Pietro, Guendalina Tavassi, Gustavo Rodriguez, Jovana Djordjevic, Laura Maddaloni, Marco Senise, Nick Luciani e Nicolas Vaporidis. Tra i Cucaracha ci sono Alessandro Iannoni, Blind, Edoardo Tavassi, Estefania Bernal, Jeremias Rodriguez, Licia Nunez, Ilona Staller e Roger Balduino.





Nel frattempo il portale DavideMaggio.it ha lanciato una news inaspettata sul reality, che sicuramente farà molto discutere sui social, e non solo. In sostanza il blog del popolare esperto di televisione è venuto a conoscenza che la puntata prevista per giovedì 21 aprile del reality show adventure condotto da Ilary Blasi è stata cancellata perché proprio nello stesso giorno partirà la sua controparte spagnola: “Salta un raddoppio…Il motivo della variazione di palinsesto sembrerebbe legato alla partenza su Telecinco di Supervivientes negli stessi luoghi dell’Isola dei Famosi nostrana…”.

DavideMaggio.it, dopo aver rivelato che il 21 aprile non andrà in onda il reality show condotto da Ilary Blasi, ha fornito un’altra anticipazione. Difatti il sito web è venuto a sapere che in quel giorno Mediaset ha programmato al posto dell’Isola dei Famosi il film “Un Figlio di Nome Erasmus”. Ovviamente il film dovrà vedersela con la popolare serie Tv Don Matteo, che continua ad essere seguitissima dal pubblico a casa (si segnala che giovedì 28 aprile entrerà nel cast Raoul Bova).

Inoltre sempre il portale di Davide Maggio ha anche raccontato di aver scoperto che a partire da fine aprile la puntata del giovedì sera de L’Isola dei Famosi dovrebbe andare in onda sempre in differita, in sostanza è quanto accaduto lo scorso anno. C’è un motivo alla base di questa scelta: infatti, il giovedì andrà in onda Supervivientes in diretta in Spagna e la produzione iberica ha bisogno di quelle location. Una notizia che probabilmente non piacerà alla maggior parte dei telespettatori che seguono in modo continuo le avventure dei naufraghi. Inoltre bisognerà valutare se tale decisione potrebbe avere una conseguenza negativa sugli ascolti.

“Si è sentito male”. Isola dei famosi, naufrago dai medici in piena diretta