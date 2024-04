Si continua a parlare del “Benigno-gate”, l’esclusione dell’attore siciliano Francesco Benigno dall’Isola dei Famosi per quelli che Vladimir Luxuria ha definito “gravi comportamenti non consoni al regolamento” . Mentre l’attore è in viaggio di ritorno verso l’Italia, il dibattito sui social è sempre molto accesso. Oltre alle persone comuni, intervengono anche concorrenti del reality di base in Honduras.

“Amici buongiorno a tutti, faccio questo video che mio avvocato mi ha permesso di fare semplicemente per tranquillizzare tutti voi, tutta quella gente , veramente tanti, tantissimi, grazie che siete stati e siete dalla mia parte”, inizia così l’ultimo video girato da Francesco Benigno dalla sua camera di albergo prima di prendere un volo per l’Italia. Nella clip l’attore spiega che è pronto ad andare per le vie legali, e dice di sentirsi vittima di un presunto complotto da parte della casa produttrice del Grance Fratello e di Mediaset.

Isola dei Famosi, alcune naufraghe si schierano a difesa di Benigno

“Francesco Benigno cosa avrà mai fatto per essere prelevato e portato via dall’isola? Perché non si possono vedere le immagini? Saranno peggio di quelle della Yespica e Antonella Elia che si presero a capelli?”. Ha scritto su X Daniela Martani, ex concorrente di vari reality: Grande Fratello e La Fattoria nel 2009, e Isola dei Famosi (2021).

Poi in un altro post aggiunge: “Mi piacerebbe capire se le immagini di quello che è successo sull’isola con relative accuse a carico di Francesco Benigno sono più gravi di quelle della rissa fra Antonella Elia e Aida Yespica in una vecchia edizione”.

A farsi sentire anche Nadia Rinaldi, attrice e collega di Francesco Benigno, naufraga nel 2018. Rinaldi ha scritto alcune righe rivolgendosi direttamente al concorrente escluso: “Mi dispiace vederti fuori, qualunque cosa sia successa al pubblico non è stata data la possibilità di capire cosa possa essere accaduto di così grave per arrivare a prendere tali provvedimenti”.

Ancora Rinaldi: “Per quello che è andato in onda non abbiamo immagini che giustificano le decisioni prese! Loro, da comunicazione dicono di avere filmati che hanno preferito non mandare in onda! Però da pubblico credo sia onesto fare chiarezza”:

“Conoscendoti – conclude Rinaldi parlando a Benigno – hai una personalità forte se ci si ferma a guardare i tratti somatici, ma gli stessi tratti fanno da scudo a quella grande fragilità che questo percorso poteva darti la possibilità di far conoscere ! Non sempre la maschera che indossiamo rappresenta la nostra vera anima”.