“Lascia il gioco stasera”. Isola dei Famosi, la notizia che rimbalza dall’Italia spiazza tutti

Sale la tensione sull’Isola dei Famosi. A poche ora dalla diretta gli animi si accendono. Stasera, infatti, è attesa una nuova eliminazione. Nelle ore scorse a rompere il silenzio era stata una delle concorrenti più attese del reality e precocemente eliminata: Floriana Secondi. L’ex gieffina ne ha parlato nello studio di Verissimo, davanti alle domande di Silvia Toffanin. “L’istintività, se me lo permettete di dire, è una questione di pancia, di cuore, non è mai la testa che ti fa ragionare quando sei istintiva e impulsiva”.



“Mi perdoni la gente che ho disturbato, sono entrata ancora una volta nelle case degli italiani, di tutti, sono stata una naufraga forse un po’ dispettosa, un po’ fastidiosa, però avevo le mie ragioni, questo mi sento di dirlo. Non sono matta. Impulsiva sì, ma non matta”. Poi l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi ha aggiunto. “Mi sento un po’ di spiegare alle persone a casa che guardano l’Isola seduti comodi giustamente che è un reality tosto, veramente tosto, e detto da me insomma mi dovete credere”.





Isola dei Famosi, Ilona Staller è l’eliminata secondo i sondaggi



E ancora: “Devo dire che il conto più difficile che ho dovuto fare è con la noia, perché sono abituata da tanti anni a stare nel mio mood, a lavorare, a non pensare. Ero tanto tempo da sola, ho coperto i ruoli che non voleva coprire nessuno. Sono diventata la boscaiola dell’isola dei Famosi, ho fatto la guardia giorno e notte al fuoco, ho pescato ricci”.



“Ho preso i cactus per tutti quanti, ho preso un pesce da mezzo chilo, trecento grammi sicuramente. Credo sia stato il pesce più grande che abbiano pescato fino a oggi nell’Isola, totale ne ho pescati tre”. Quindi l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi ha aggiunto: “Mi sono preoccupata troppo del fare degli altri o del non fare degli altri, degli escamotage degli altri, di stare davanti alla telecamera”.



“Così ho perso il mio obiettivo. Questo è stato il mio più grande problema e mi sono persa, ecco. Non ho pensato più a cercare di essere quello che volevo”. Ora sull’Isola dei Famosi qualcun altro di molto importante potrebbe dire addio. Secondo i sondaggi infatti il ballottaggio tra Ilona Staller ed Edoardo Tavassi sarà vinto da quest’ultimo.

“Devi lasciare l’Isola, subito”. L’annuncio di Ilary Blasi, gli applausi e l’abbraccio