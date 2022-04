Dopo sfide, confronti e nuove emozioni la nuova puntata dell’Isola dei Famosi 2022 ha riservato colpi di scena, liti, nomination e ovviamente un addio. I naufraghi hanno avuto possibilità di votare ciascun concorrente ad eccezione di Blind che, a sua volta, ha potuto mandare direttamente al televoto uno dei suoi compagni.

Blind ha scelto Licia, Edoardo e Guendalina. Licia sceglie di mandare al televoto Nicolas: “Non mi è piaciuto quello che ha detto a Ilona”. Guendalina manda in nomination Roger e, delusa, spiega: “Mi ha detto cose che non mi aspettavo”; così come la sorella, anche Edoardo manda al televoto Roger in quanto non lo vede sincero. Per il resto del gruppo, è giunto il momento delle Nomination segrete. Estefania, la quale fa il nome di Licia: “Non ho niente contro di lei, ma non mi è piaciuto il suo atteggiamento”.





Isola dei Famosi 2022, eliminato Gustavo Rodriguez

Subito dopo di lei, Laura manda al televoto Ilona, stessa scelta per Alessandro: “Mi sta un po’ antipatica”. È il turno di Nick che fa il nome di Estefania, mentre Nicolas manda al televoto Licia: “Ha mentito creando un caos”. Marco Cucolo, invece, in difesa della sua fidanzata Lory, fa il nome di Nicolas, così come Ilona. Roger vota Licia. Carmen, Ilona, che è dunque al televoto dell’Isola dei Famosi 2022 dovrà sfidare Edoardo, scelto direttamente dal leader Blind.

Come detto è stato anche il momento dell’eliminazione. Gustavo Rodriguez è l’eliminato della decima puntata de “L’Isola dei Famosi 2022”. Il padre di Belen Rodriguez esce sconfitto, con solo il 16% delle preferenze, dal televoto a due con Clemente Russo. “Mi mancherà, è il compagno di squadra che tutti vorrebbero” ha detto l’ex campione di pugilato dopo l’annuncio di Ilary Blasi.

Gustavo: “Io chiedo al pubblico di farmi tornare, voglio tornare a casa”

Ilary: “Aspetta Gustavo faccio partire i 30 secondi e poi faccio partì pure te”



ILARY PER PIACERE. #isola pic.twitter.com/APVUNacnrx — soleilandia 🚀 (@Soleilandia) April 22, 2022

Prima de verdetto era stato lo stesso Gustavo Rodriguez a chiedere al pubblico la possibilità di rientrare in Italia: “Per favore, fatemi tornare a casa. Non ce la faccio più, sto male. Sono una persona adulta e voglio rivedere la mia famiglia, non m’interessa nient’altro”, aveva chiesto il padre di Belen, che nei giorni scorsi ha dovuto dire addio anche al figlio Jeremias, tornato in Italia di sua spontanea volontà,

