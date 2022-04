Attrice, modella e bellezza senza fiato: Laura Barriales era una presenza fissa nella televisione italiana. Una carriera di tutto rispetto tanto da sembrare lanciatissima verso mete ambiziose. L’esordio era arrivato nel 2006 (con le showgirls Pamela Camassa e Natalia Bush) come valletta di Carlo Conti nella trasmissione di Raiuno I Raccomandati. Sempre nel 2006, conduce con Daniele Interrante il programma musicale CD Live Estate su Rai 2, Shake It su SKY Show ed è fra gli inviati speciali per la trasmissione Oltremoda su Rai 1.



Nel 2007 poi, Laura Barriales partecipa alla prima edizione dello show-comedy Buona la prima, interpretando il personaggio di Laura, la vicina spagnola di Ale e Franz. In seguito si è occupata della rubrica “artisti in vetrina”, all’interno del programma Matinèe ed è stata valletta a Controcampo – Diritto di replica, trasmissione condotta da Alberto Brandi. Dopo una serie di programma dove ha ricoperto il ruolo di opinionista ecco il salto.





Laura Barriales, oggi a 39 anni è mamma felice di due bimbi



Nella primavera 2011 Laura Barriales è stata tra i concorrenti del talent show Lasciami cantare!, programma condotto da Carlo Conti. L’anno successivo ha preso parte alla nona edizione del reality show L’isola dei famosi come opinionista, ed ha presentato su Rai 2 Italia Coast2Coast, con il Trio Medusa. Il 2018 sembra l’anno della svolta quando partecipa come concorrente alla seconda edizione di Celebrity MasterChef Italia.



E invece per Laura Barriales il percorso si è interrotto. Il motivo lo spiega in un’intervista rilasciata al settimanale Diva e Donna. Senza peli sulla lingua la 39enne showgirl ha spiegato di aver momentaneamente lasciato il mondo dello spettacolo per fare la moglie e la mamma. Dal matrimonio con Fabio Cattaneo, ha avuto due figli: Melania, 3 anni, e Romeo, quasi uno.



Laura Barriales ed il marito vivono in Svizzera, a Lugano, dove Laura ha trovato una vera e propria oasi di pace e serenità. A tal proposito ha dichiarato: “Non ho paura di girare in monopattino con mia figlia, a volte lascio il passeggino in un angolo della strada e poi lo ritrovo lì. Non mi capita in nessuna altra parte d’Europa”.

