Nata in Spagna nel 1982 si è affermata come modella, showgirl, attrice e conduttrice. Stiamo parlando di Laura Barriales che ha esordito come protagonista di alcuni spot pubblicitari e nel 2006 è stata la valletta di Carlo Conti ne “I Raccomandati”. Il pubblico italiano l’ha apprezzata in format come “Scorie” con Nicola Savino e poi in “Mezzogiorno in famiglia” con Amadeus. Poi, dal 2014, si è dedicata al canale ufficiale della Juventus, JTV.

Due le storie d’amore importanti nella sua vita. La prima con il pilota Sete Gibernau, l’altra con il magnate turco Ali Baran Suzer. Poi però Laura si è sposata con l’imprenditore ticinese Fabio Cattaneo, matrimonio celebrato in gran segreto nell’estate del 2017. Proprio martedì 15 giugno Laura, che ha già una figlia di nome Melania nata nel 2018, ha avuto il suo secondo figlio. La showgirl ha condiviso sul suo profilo social una foto del piccolo appena nato.

“Bienvenido Romeo 💙”, così Laura Barriales ha salutato il suo secondogenito. Giusto poco tempo fa aveva detto su Instagram: “Poco più di due anni fa ho condiviso con voi il giorno più importante della mia vita… la nascita di Melania! Oggi il mondo è cambiato, ma la gioia di vivere e dare vita deve continuare… e sono super felice di condividere con voi la mia seconda gravidanza… e questa volta arriva il maschietto”.





Tutto dunque è andato bene, il piccolo Romeo è in buona salute e Laura Barriales è felice e sorridente nel letto d’ospedale con il bebé. In poco tempo sono arrivati tantissimi messaggi di auguri. Come quelli di Samantha De Grenet, ma anche Federica Fontana, Melissa Satta, Francesca Brienza. Inoltre si sono congratulati con lei anche il pilota Jorge Lorenzo e Luca Marin. Per Laura Barriales quella col marito Fabio Cattaneo è comunque una vita lontana dai riflettori.

Il marito di Laura Barriales, infatti, è molto riservato. Sono lontani i tempi del gossip sulle precedenti storie della vip. Oggi Fabio, Laura, Melania e il piccolo Romeo vivono a Lugano. Prima la showgirl si era trasferita nel Belpaese, tra le sue presenze in tv anche il ruolo di Laura in Buona la prima con Ale e Franz. Ma anche valletta di “Controcampo – Diritto di replica”. Laura ha girato anche il film “Maschi contro femmine” e dal 2016 presta il suo volto per il marchio di una nota catena di discount.