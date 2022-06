Dall’Isola dei Famosi al GF Vip 7, due nuovi concorrenti potrebbero quindi provenire dal reality show per prendere parte a quello condotto da Alfonso Signorini. Le indiscrezioni sono veramente molto forti e in un certo senso c’è stata una sorta di conferma da parte di uno dei diretti interessati. Siamo ovviamente ancora nel campo delle ipotesi, ma il direttore del settimanale Chi potrebbe alla fine convincersi al 100% e puntare fortemente su questi due discussi personaggi televisivi.

Dunque, dall’Isola dei Famosi al GF Vip 7 potrebbe essere un attimo per questi possibili concorrenti che entrerebbero nella Casa più spiata d’Italia. Per ora c’è una certezza ufficiale e riguarda Katia Ricciarelli, come ribadito da Signorini: “Non è vero. Katia non sarà tra le prossime opinioniste del programma. Si leggono tante cose anche sul cast e spesso sono tutti nomi di fantasia. Buona estate, ci vediamo a settembre”. Andiamo a vedere invece ora chi potrebbe davvero partecipare al GF Vip 7.





Dall’Isola dei Famosi al GF Vip 7: la voce su Vera Gemma e Jeda

Dall’Isola dei Famosi al GF Vip 7, questo il possibile futuro di due personaggi famosi. Lui ha affermato qualche giorno fa in un’intervista a The Pipol Tv: “Farei il Grande Fratello Vip. Prima di tutto per l’esperienza in sé. Mi stuzzica l’idea di stare rinchiuso in casa con degli sconosciuti spiato da milioni di persone. E poi, parliamoci chiaramente, regala una botta di visibilità pazzesca. Sarebbe l’occasione giusta per far conoscere la mia musica. Sono un trapper, me la cavo, e credo di poter piacere”.

Stiamo parlando di Vera Gemma e del suo partner Jeda. Lei è sbarcata recentemente nuovamente in Honduras con Soleil Sorge, mentre lui è stato protagonista lì l’anno scorso. Sempre a The Pipol Tv, lui aveva aggiunto: “Se sarò al prossimo GF Vip? Per ora non c’è nulla di certo. Mi piacerebbe molto partecipare ma non c’è nulla di concreto al momento. Penso che un’esperienza del genere possa rafforzare la mia posizione con un altro tipo di pubblico. Pechino Express ha un pubblico più di nicchia ed è questa la sua bellezza”.

Parlando di Isola dei Famosi, gaffe clamorosa di Lory Del Santo. Lei ha scritto dei post sul reality. Ma poi si è forse dimenticata di cambiare account e se li è commentati da sola. Il risultato? Una marea di complimenti ma a firma Lory Del Santo official. Sono stati pubblicati tutti a distanza di pochi minuti uno dall’altro, ma dallo stesso account, dunque dalla stessa Lory oppure da chi le gestisce i social.

“Non ci sarà”. GF Vip 7, niente da fare: Alfonso Signorini brucia il nome dato per certo