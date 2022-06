Alfonso Signorini sul GF Vip 7 e Katia Ricciarelli. Finalmente il conduttore del reality show di Canale 5 ha rotto il silenzio su uno degli argomenti più gettonati dell’ultimo periodo e ha fatto definitiva chiarezza. Ormai erano diventate innumerevoli le voci circolate in questi giorni e, all’ennesima domanda posta da una telespettatrice, il direttore del settimanale Chi ha deciso di parlare apertamente e di non fare giri di parole. Comunicando a tutti la decisione che ha già preso sulla soprano.

Alfonso Signorini al GF Vip 7 con Katia Ricciarelli, la scelta è fatta e a breve vi racconteremo cosa è accaduto e che tipo di valutazione c’è stata. Intanto, ha parlato Francesco Facchinetti: “Se farei il Grande Fratello Vip o rifarei L’Isola dei Famosi? Voi lo sapete che io sono pazzo e quindi sì andrei sia a L’Isola che al GF Vip. Devo raccontarvi la verità, mi avevano anche chiamato per fare il Grande Fratello Vip e io avevo già detto di sì. Ma la mia famiglia e le persone con cui lavoro mi hanno detto che mi avrebbero azzerato”.





Alfonso Signorini sul GF Vip 7 e Katia Ricciarelli: “Lei non ci sarà”

Alfonso Signorini al GF Vip 7 con Katia Ricciarelli opinionista era la voce boom rilanciata con forza da diversi siti. Ed erano già usciti fuori alcuni malumori da parte di una fetta di pubblico, molto contraria a questa decisione a causa dei suoi comportamenti avuti come concorrente nella passata edizione. Nelle ultime ore una lettrice di Chi Magazine ha chiesto direttamente al conduttore lumi su questa vicenda e lui ha rivelato chiaramente cosa intende fare con la famosa artista.

Dunque, stando a quanto affermato da Alfonso Signorini, Katia Ricciarelli non svolgerà il ruolo di opinionista e non sostituirà una tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli: “Non è vero. Katia non sarà tra le prossime opinioniste del programma. Si leggono tante cose anche sul cast e spesso sono tutti nomi di fantasia. Buona estate, ci vediamo a settembre”. Dunque, uno dei nomi top emersi è stato ‘bruciato’ direttamente da Alfonso. E ora chissà se la Ricciarelli non approderà davvero a Tale e Quale Show.

Tra l’altro, nelle dichiarazioni di Alfonso Signorini non c’è stato riferimento solo a Katia Ricciarelli ma anche ad altri nomi fatti ultimamente come possibili concorrenti del GF Vip 7. Ha praticamente smentito anche questi, quindi è difficile capire chi veramente varcherà la fatidica porta rossa dal prossimo mese di settembre. Non resta da fare altro che attendere ufficialità.

