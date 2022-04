Momenti di grande tensione a ‘L’Isola dei Famosi’. A perdere completamente la pazienza è stata Guendalina Tavassi, che si è infuriata non poco con due concorrenti. La situazione è decisamente molto complicata in Honduras e la donna, che ha deciso di partecipare al reality show insieme al fratello Edoardo, si è accorta di qualcosa di spiacevole e ha anche deciso di fare alcune ‘minacce’ ben precise, affinché i responsabili dell’accaduto facciano i conti subito con le conseguenze delle loro azioni.

Guendalina Tavassi aveva invece fatto uno scherzo a Carmen Di Pietro nei giorni scorsi, riguardante il figlio di quest’ultima e Licia Nunez: “Hanno avuto un figlio. Senti che è successo. Poi si è messa insieme con Massimo Meridi. Ha un figlio che ha l’età di Alessandro. Il figlio Enrico si chiama. Quella sta da sola. Il marito è morto, l’altra l’ha lasciata. E’ sfortunata poverella. Lei ha detto che Alessandro è bravo, puro, pulito perché le piace e se lo vuole svezzare perché è più grande”.





Isola dei Famosi, Guendalina Tavassi contro due naufraghi

Durante il daytime trasmesso da Mediaset su ‘L’Isola dei Famosi’, è stato possibile osservare Guendalina Tavassi in preda alla rabbia. Due naufraghi del gruppo opposto a quello della donna hanno infatti prelevato qualcosa, che però pare appartenesse al gruppo di Guendalina e lei ha esclamato: “Perché li avevate nascosti?”. A quel punto Edoardo Tavassi è andato da Nicolas Vaporidis e gli ha detto: “Non riusciamo a stare in pace con loro due, non ci riusciamo proprio”.

Guendalina Tavassi ha accusato i concorrenti Blind e Roger Balduino di aver rubato i cocchi e ha quindi deciso di prendere una contromossa: “Stasera allora metto la padella piena di acqua a bollire. E la tengo lì tutta la notte, loro ci hanno rubato il cibo? E io reagisco in questo modo”. I due naufraghi non hanno voluto sentire ragioni e non hanno voluto consegnare il cibo. Per cercare di rendere la situazione meno complessa, è intervenuto immediatamente Vaporidis con parole importanti.

Nicolas Vaporidis ha concluso, dicendo: “I cocchi non possono essere una ragione per far scoppiare una diatriba e con Blind e Roger si può comunicare. Ma se tu fai così non risolviamo niente. Il tuo modo di parlare non è tranquillo e ti accendi velocemente. Meglio se parlo io”. Staremo a vedere se Guendalina Tavassi riuscirà a restare più serena le prossime volte o se il suo carattere sarà difficile da cambiare a stretto giro di posta.

