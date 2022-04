“Fatti i cavoli tuoi”. Isola dei Famosi, furia Floriana Secondi: zittisce la naufraga e inveisce contro tutti

Isola dei Famosi 2022, la protagonista è lei. Floriana Secondi ha impiegato davvero poco tempo per far capire agli altri che con lei non si scherza. La vincitrice del Grande Fratello 3 affronta il reality con l’energia e lo spirito di una combattente nata. Già hanno fatto scalpore le discussioni con Nicolas Vaporidis e pure il ‘vado-non-vado-mi-sa-che-resto’. Insomma, è vero che nello show condotto da Ilary Blasi di cose ne accadono parecchie. Ma l’ex gieffina sta salendo nel gradimento del pubblico.

Non a caso i sondaggi dei bookmakers la danno per vincente a 5. Meglio di lei fa solo Guendalina Tavassi, la cui quota è data a 4. Oggi, venerdì 8 aprile, intanto, è andata in onda un’altra puntata nel daytime. Il pubblico così ha visto cosa è accaduto dopo la diretta di ieri sera. A caratterizzare la puntata un’accesa discussione tra la leader Carmen Di Pietro e proprio Floriana Secondi: “A me non piacciono le polemiche, perché quando mi si nomina a me io ste polemiche, ste sceneggiate, non le faccio…”.





Floriana Secondi ci è rimasta male, in effetti, per essere finita di nuovo in nomination anche se respinge l’accusa di aver fatto sceneggiate. Con lei sono finiti in nomination anche Nicolas, Ilona e Clemente Russo. La modella Estefania, dopo aver visto Floriana innervosirsi, le ha detto di non avere nulla contro di lei. L’ha nominata solo perché in coppia con Clemente. A questo punto però l’ex gieffina è esplosa.

“Non ti devi mettere in mezzo. Ti devi fare gli affari tuoi”. Così Floriana si è rivolta a Estefania. E poi le ha anche detto: “Stai a fare la populista poi mi diventi antipatica pure te. Fammi la cortesia…”. Ancora una volta, insomma, è emersa una frattura con gli altri naufraghi. E, ancora una volta, Floriana Secondi ha perso le staffe e se l’è presa con tutto e tutti (VIDEO).

Il fatto di essere finita di nuovo in nomination ha fatto davvero imbestialire Floriana Secondi: “Me ne voglio andare a casa – ha fatto sapere la 44enne romana – non vedo l’ora. Tanto io ho comunque da fare, che vi credete? Ho da fare”. A tentare di rincuorarla ci ha pensato il suo compagno Clemente Russo che ha spiegato come lei stia male perché a nominarla è stata Carmen. Proprio la stessa Carmen Di Pietro con cui Floriana aveva stretto un bel legame nel periodo trascorso a Cayo Cochinos.

Isola dei Famosi, Floriana Secondi minaccia l’addio poi cambia idea: “Perché non ha mollato”