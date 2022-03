L’Isola dei Famosi 2022 è iniziata da una settimana esatta ma il pubblico di Canale 5 ha già avuto la sua buona dose di colpi di scena. Anche grazie a Floriana Secondi, che sin dallo sbarco in Honduras non ha di certo annoiato i telespettatori. Accoppiata con Antonio Zequila, con cui non sono mancati scontri feroci, nella terza diretta si è però fatta pregare: voleva già lasciare.

Nel dettaglio, Floriana Secondi e Antonio Zequila sono stati eliminati al televoto e dunque hanno dovuto abbandonare la Palapa, separandosi dal resto del gruppo dopo soli 7 giorni. Ma quando Ilary Blasi ha dato la notizia di Playa Sgamada, dove potrebbero avere la possibilità di giocare come concorrenti singoli, l’ex gieffina e ora naufraga ha reagito in modo inaspettato.





Floriana Secondi, “ecco perché è rimasta all’Isola dei Famosi”

Floriana Secondi ha infatti detto in diretta di volersi ritirare definitivamente da L’Isola e di non voler andare su Playa Sgamada, essendo già stata eliminata dal pubblico. A quel punto tutti, anche Alvin e gli opinionisti in studio hanno cercato di convincerla a ripensarci. Ilary Blasi l’ha quindi invitata a rifletterci su.

Ha anche ricordato a Floriana Secondi che Playa Sgamada fa parte del meccanismo del gioco e anche che a lungo aveva desiderato partecipare al reality. Alla fine è tornata sui suoi passi e ha deciso di rimanere. Ma chi ha seguito la diretta si è subito chiesto come mai proprio lei, che ha mostrato più volte di avere un carattere fumantino, abbia cambiato idea così velocemente.

Da qui il sospetto che la retromarcia dipenda da penali e contratti firmati con Mediaset. “Floriana Secondi ha deciso di restare sull’Isola, ossia gli autori le hanno spiegato che avrebbe dovuto pagare la penale”, ha scritto uno su Twitter. E altri: “Gli hanno detto sicuramente quanto è la penale per abbandono”, “Floriana vorrebbe tornare in Italia anche a nuovo ma la penale non la paga”. Ancora: “Sta piangendo vorrebbe andarsene ma Ilary tira fuori le chat pur di averla lì, io ci metto meno tempo: penale”.

