In tantissimi l’hanno notata sin da subito. Parliamo di una ragazza presente tra il pubblico dell’Isola dei Famosi. Ad averla notata, anche la regia che l’ha inquadrata sempre più spesso, puntata dopo puntata. Si tratta di una donna bellissima, seduta tra le fila degli ospiti di Ilary Blasi. Ma chi è? In realtà, la ragazza in questione non è proprio una sconosciuta nel mondo dello spettacolo. Che poi parliamoci chiaro: la nuova edizione de L’Isola dei Famosi è una sorpresa continua e la padrona di casa Ilary Blasi si sta districando alla meglio tra ospiti, dirette, ritardi e contrattempi.

La sua professionalità è senza dubbio impeccabile e come ogni anno, è lei stessa a parlare con gli amici e i parenti dei naufraghi in studio. Ma quest’anno, tra questi ospiti speciali (che possono intervenire per commentare le vicissitudini dei naufraghi e parlare con loro,) c’è anche lei: questa meravigliosa ragazza misteriosa. I soliti beninformati dell’Isola dei Famosi fanno sapere a tutti che si tratta di Cloè D’Arcangelo, modella e amica di Estefania Bernal.





È lei a dare sostegno alla naufraga dell’Isola dei Famosi: un lavoro che si farà via via sempre più difficile a livello mentale e fisico. Da quello che si dice sul web, Cloè è una modella affermata, che ha intrapreso questa carriera dopo aver conseguito il diploma di maturità classica e dopo essersi laureata, nel luglio 2021, presso la Facoltà di Psicologia a Milano.

Da quello che c’è scritto sul profilo social della modella, sembra che Cloè sia attualmente single e gode dell’appoggio di circa 70mila followers. Qualcuno vicino a lei fa sapere anche che, molto probabilmente, la D’Arcangelo sarà presente in quasi tutte le dirette dell’Isola dei Famosi, per supportare Estefania.

Così come Greta è presente per Blind, che ha sconvolto raccontando il suo passato di dipendenza dalla droga. Aiuti da casa che saranno fondamentali visto che nel frattempo, tra i naufraghi l’umore è decisamente nero e nascono sempre più incomprensioni, dovute anche allo stress e alla fame.

