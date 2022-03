Opinionista della sedicesima edizione de L’Isola dei famosi insieme a Nicola Savino, Vladimir Luxuria è stata ospite di Casa Chi e ha svelato qualche succoso retroscena sul reality show condotto da Ilary Blasi. Dopo aver partecipato all’isola – tra l’altro vincendola – e dopo aver vestito i panni dell’inviata speciale, nella veste di opinionista Vladimir Luxuria sta riscuotendo un grande successo. A Casa Chi ha parlato della possibile partenza in Honduras come inviata. La possibilità si è palesata quando Alvin, scelto da Ilary Blasi come inviato sull’Isola, ha contratto il Covid-19.

In caso di positività a ridosso della partenza, la produzione aveva chiesto proprio a Vladimir Luxuria di prendere il suo posto. “Il rumor di me inviata è vero, – ha raccontato l’opinionista dell’Isola dei Famosi 2022 – avevo già preparato una valigia con tutti i look da inviata. La baracca andava portata avanti e l’avrei fatto, ma per fortuna Alvin è guarito, è perfetto per quel ruolo”. Nella chiacchierata Vladimir ha parlato anche di Floriana Secondi e Jeremias Rodriguez.





Vladimir Luxuria: “Jeremias Rodriguez lo ha fatto prima della puntata dell’Isola dei Famosi”

Durante l’ultima puntata entrambi hanno palesato la volontà di abbandonare l’Isola dei famosi per poi cambiare idea. “Floriana ha minacciato di ritirarsi perché non ha tollerato l’idea di essere legata ad Antonio Zequila, lei è una donna indipendente. Ha veramente sofferto. Jeremias invece ha sbroccato anche prima della puntata, io lo so”, ha commentato Vladimir Luxuria.

“Credo che si sia molto innervosito per il fatto di aver visto Antonio Zequila corteggiare Estefania Bernal. – ha detto ancora – Credo che il motivo sia quello. Durante la puntata gli ha detto anche che è stato abbastanza viscido, lumacone ed ha anche criticato la differenza d’età.

“Se Jeremias ha difeso Roger oppure ha un interesse personale per Estefania? No, non credo che Jeremias abbia un’interesse per Estefania, loro sanno benissimo che Estefania e Roger si sono dati qualche bacetto in hotel, durante la puntata zero de L’Isola dei Famosi. Jeremias ha una compagna, è molto legato a lei”, ha concluso Vladimir Luxuria.

