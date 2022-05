Il pubblico dell’Isola dei Famosi aspetta con trepidazione la nuova puntata. Lunedì 9 maggio 2022, infatti, Ilary Blasi e la sua squadra così come Alvin e i suoi naufraghi torneranno in prima serata su Canale 5 per raccontare le ultime dall’Honduras. E poi prove, eliminazione, leader.

Durante la 15esima puntata Le Conquistadoras dovranno affrontare una prova cruciale per la loro permanenza sull’Isola: i naufraghi voteranno per salvare solo una tra le nuove, ovvero Mercedesz Henger, Maria Laura de Vitis e Fabrizia Santarelli. Le altre due si sfideranno in un televoto flash e la perdente sarà costretta a trasferirsi a Playa Sgamada.





Isola dei Famosi daytime: pubblico furioso

A proposito di nuove naufraghe, il pubblico dell’Isola dei famosi si è infuriato per i daytime del weekend. Chi segue con assiduità il reality non ha preso bene la decisione di Mediaset. Molti si sono arrabbiati perché durante il finesettimana non sono state trasmesse nuove immagini e video dell’Isola, ma roba già vista nei giorni passati come riporta il sito Funweek.

Per questo ora i telespettatori si lamentano: non avendo avuto possibilità di capire le dinamiche tra i vari naufraghi hanno difficoltà a capire chi votare.“Comunque questo intervallo dal venerdì al lunedì non si può vedere, pubblicate qualcosa di nuovo almeno”, ha scritto un utente sul daytime del’Isola. E ancora; “Il programma sta facendo successo, quindi vi potete pure permettere qualcuno in più che lavora il fine settimana e altri montatori no? Non state rispettando i telespettatori che vi sono fedeli! Peccato, perché è una bella edizione e per questo perdiamo tanta trama”.

Domanda :

Se domani come ha detto Ilary la scorsa volta c' è un televoto tra due delle nuove e noi dobbiamo scegliere chi far restare e chi mandare sulla Sgamada su cosa ci basiamo se non abbiamo visto nemmeno mezzo daytime su di loro????#Isola — MarcellaZ (@MarcellaZ13) May 8, 2022

“Avere 5 minuti di daytime e avere brutte sorprese come la puntata scorsa… Programmazione da riprogrammare”, si legge ancora su Twitter. E poi: “Se domani come ha detto Ilary la scorsa volta c’è un televoto e noi dobbiamo scegliere chi far restare e chi mandare sulla Sgamada su cosa ci basiamo se non abbiamo visto nemmeno mezzo daytime su di loro?”, “Entrano le nuove? Ottimo che non vedremo niente di quello che succederà fino al daytime di lunedì. Cioè tra tre giorni avremo tre minuti di interazioni fra i naufraghi e i nuovi arrivi. Una programmazione intelligente”.

“Torna”. Isola dei Famosi, Mediaset ci ripensa. Esultano, e parecchio, Ilary Blasi e il pubblico