C’è attesa per la quindicesima puntata dell’Isola dei Famosi. Ilary Blasi è pronta a raccontare le avventure dei naufraghi in diretta su Canale 5 poco dopo le 21.30. Spazio alle Conquistadoras, le tre naufraghe (Maria Laura De Vitis, Fabrizia Santarelli e Mercedesz Henger) da poco sbarcate in Honduras. Ormai si stanno integrando con il gruppo che da oltre un mese popola l’Isola, ma dovranno affrontare una prova cruciale per la loro permanenza sull’isola: i naufraghi voteranno per salvare solo una tra Mercedesz Henger, Maria Laura de Vitis e Fabrizia Santarelli.

Le altre due si sfideranno in un televoto flash, con la perdente che sarà costretta a trasferirsi a Playa Sgamada. Altra novità della serata è che per la prima volta in questa edizione i leader saranno due, un uomo e una donna. I concorrenti dovranno affrontare due prove per conquistare il titolo. Ci sarà spazio per i rapporti familiari tra Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro Iannoni: si sfideranno in un duello per vincere una cena in riva al mare al tramonto.





Isola dei Famosi puntata venerdì, quella del 13 maggio ci sarà

Infine la sfida tra Lory Del Santo e Laura Maddaloni. Una delle due dovrà abbandonare la Palapa alla volta di Playa Sgamada. Laura Maddaloni potrebbe essere l’eliminata dall’Isola dei Famosi. Così è secondo i sondaggi che sembrerebbero essere chiarissimi. Per Laura solo il 12% delle preferenze, il restante 88% è tutto per Lory Del Santo.

Nel frattempo Mediaset ha cambiato idea sulla puntata del venerdì dell’Isola dei Famosi. Se in un primo momento non era prevista la programmazione, ora – stando a quanto riporta DavideMaggio.it l’azienda di Cologno Monzese ha deciso di mandare in onda su Canale 5 il reality show adventure anche venerdì 13 maggio: “Contrariamente a quanto annunciato e previsto, il reality sarà in onda anche venerdì 13 maggio…”. Con tutta probabilità Ilary Blasi darà l’annuncio durante la puntata di lunedì 9 maggio.

Davide Maggio inoltre rivela che c’è un motivo per cui Mediaset ha scelto di riproporre la puntata di venerdì. Infatti alla base del dietrofront da parte del Biscione potrebbe esserci il fatto che gli ascolti dello show in onda su Rai1 non sono poi così esaltanti: “Ad aver spinto i vertici Mediaset, probabilmente la vittoria a mani basse di venerdì scorso contro il floppeggiante The Band di Carlo Conti…”, si legge sul portale. Inoltre Davide Maggio ha anticipato che l’Isola dei Famosi potrebbe andare in onda anche venerdì 20 maggio in concomitanza con la finale di The Band, così da fare controprogrammazione a tutto campo a Rai1.

