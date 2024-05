La 18esima edizione dell’Isola dei Famosi continua a crollare negli ascolti. La prima puntata dell’8 aprile scorso è stata la meno vista di sempre al debutto, con appena 2.602.000 telespettatori e anche le puntate seguenti hanno segnato un record negativo. Non è servito il cambio al timone con l’arrivodi Vladimir Luxuria in qualità di conduttrice, l’inviata Elenoire Casalegno e gli opinionisti Dario Maltese e Sonia Bruganelli, il reality non è decollato come ovviamente Mediaset si sarebbe aspettata.

Pochi i veri famosi a Cayos Cochinos, con cinque naufraghi già tornati in Italia, mentre l’attore Francesco Benigno è stato addirittura squalificato con per un comportamento non consono al regolamento del reality show. “Un episodio ha reso inevitabile l’allontanamento di Francesco Benigno. Abbiamo deciso di non mostrarlo per non dare visibilità a una condotta non tollerabile. Io questa scena l’ho vista”, aveva annunciato Vladimir Luxuria.

Isola dei Famosi, vip chiamata per sollevare gli ascolti rifila un no

“Sull’Isola si litiga e si può discutere. Ma non trascendere. La scelta di non mandarla in onda è segno di rispetto verso il pubblico a casa. E forse anche Benigno dovrebbe ringraziarci. Passiamo oltre”, aveva commentato Vladimir Luxuria non mostrando il video incriminato della lite, poi mostrato qualche giorno fa. Anche questa mossa, però, non è servita, e anche l’ultima puntata dell’Isola dei Famosi è stato battuto dallo show di Roberto Bolle.

Ora Alberto Dandolo, nella sua rubrica su Dagospia, ha pubblicato una indiscrezione su un “reality in calo d’ascolti” che sembrerebbe proprio L’Isola dei Famosi. “Fermi tutti!” – ha scritto il giornalista – “Visto il calo d’ascolti la società di produzione del reality ha contattato Vera Gemma per proporle di entrare nel cast (moscissimo) del programma in qualità di concorrente. Lauta l’offerta economica. La mitologica Vera però ha loro rifilato un sonoro no”.

Un clamoroso no, quindi, per l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi, che durante la sua edizione era stata una delle grandi protagoniste. “Asia Argento è andata ospite nella puntata in cui sono stata eliminata definitivamente. E mi ha detto di aver trovato gli autori e il regista disperati per il fatto che uscissi. Credo abbiano fatto di tutto per salvarmi”, aveva riferito. “Avevo le telecamere puntate più di altri, mi facevano fare tantissimi confessionali. Del resto creavo dinamiche, facevo casino, non avevo remore a dire le cose in faccia, litigavo”. Nonostante avesse aperto le porte ad altri reality, secondo quanto riferito da Alberto Dandolo, Vera Gemma avrebbe rifilato un sonoro no alla produzione dell’Isola dei famosi.