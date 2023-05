Bufera all’Isola dei Famosi 2023 su Alessandro Cecchi Paone e il compagno Simone Antolini. Una puntata non apprezzata completamente dal pubblico, furioso per quanto visto in diretta nella serata di martedì 2 maggio. Secondo molta gente, i due naufraghi avrebbero dovuto evitare di avere un comportamento simile, che ha infastidito una grande quantità di persone. Anche se ovviamente, come spesso succede, ci sono pure stati pareri discordanti, infatti c’è chi ha preso le parti del giornalista e del partner.

E ora staremo a vedere se ci saranno altre direttive da parte dell’Isola dei Famosi 2023 o se Alessandro Cecchi Paone e il suo compagno potranno continuare regolarmente con i loro atteggiamenti. Tra l’altro a protestare sui social, in particolare su Twitter, è stato anche un vip. Ha scritto un messaggio molto chiaro, che ha preso le distanze dal gesto della coppia. Un vero e proprio terremoto sulla trasmissione, presentata da Ilary Blasi.

Isola dei Famosi 2023, bufera su Alessandro Cecchi Paone e il compagno

A contestare il modo di fare all’Isola dei Famosi 2023 di Alessandro Cecchi Paone e il compagno Simone è stato Giacomo Urtis, che ha pubblicato anche la foto eloquente dei due. Ma ci sono state anche altre reazioni di telespettatori comuni, come riportato dal sito Ultimenotizieflash: “Volgari sino al midollo e non mi esprimo su Paone”, “Brutto da vedere, dato che oltretutto è fatto per le telecamere e non per il loro privato”, “Volgari, c’è modo e modo di baciarsi davanti alle telecamere“.

A far indispettire il pubblico e anche Urtis è stato il bacio passionale tra Cecchi Paone e il compagno. Il chirurgo dei vip ha scritto: “I baci lingua a lingua sia gay, etero, lesbo dati in maniera plateale non sono di buon gusto. Comunque viva l’amore libero“. Vedremo se ci saranno altre lamentele, anche se c’è chi li ha difesi: “Io non vedo nessun scandalo. Uomini e Donne basato su limoni in quanto sentimento. Di limoni della Gemma nessuno fa questa polemica e io dico giustamente non c’è nessuna polemica da fare a questo proposito”.

I baci lingua a lingua sia gay, etero, lesbo , dati in maniera plateale non sono di buon gusto!

Comunque viva L’amore libero ❤️

#isola pic.twitter.com/TiTy29fY5X — Giacomo Urtis (@giacomourtis) May 2, 2023

A proposito di altri naufraghi, c'è stata una scoperta sul fidanzato di Helena Prestes. Lui è stato ospite in studio ed è il modello Carlo Motta, noto al pubblico per essere stato fotografato in passato in compagnia di Dayane Mello.