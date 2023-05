Alessandro Cecchi Paone, la verità del fidanzato Simone. La coppia continua a resistere e resta in gara tra i naufraghi dell’Isola dei Famosi 2023, con la voglia e la determinazione di mettersi in gioco e sfidare anche ogni tipo di diffidenza. A prova di tutto questo, la vittoria di Simone Antolini dopo la prova leader Simone; un piccolo grande traguardo che il fidanzato di Alessandro Cecchi Paone ha voluto dedicare a Melissa. Ma di chi si tratta? A rivelare qualche dettaglio, il naufrago in persona.

Simone Antolini ha una figlia? La verità in diretta tv all’Isola dei Famosi 2023. Il compagno di Alessandro Cecchi Paone ha dedicato a Melissa la vittoria conseguita dopo la prova che lo avrebbe eletto leader. Un traguardo significativo per Simone, che insieme ad Alessandro non solo prosegue nel gioco ai limiti della sopravvivenza, ma tenta anche di superare gli ostacoli della diffidenza. Il reality show di Ilary Blasi, d’altronde, permette ai concorrenti di mettersi faccia a faccia con se stessi e rivelare davanti alle telecamere alcune verità rimaste per molto tempo nascoste.

Le lacrime di commozione di Simone Antolini al termine della prova sono state loquaci: dietro quella vittoria si nascondeva un pensiero intriso d’amore e diretto a una persona molto cara al suo cuore. Con la pergamena in mano di leader e a vittoria conseguita, Simone è scoppiato in un pianto liberatorio e ha poi preso parole, donando al pubblico alcuni dettagli che nessuno avrebbe mai immaginato: “Grazie avete esaudito un desiderio immenso. Questa bambina è parte integrante della mia vita. È una forma della mia stessa persona”.

La vittoria di Simone Antolini è stata dedicata a Melissa, il nome della bambina menzianata dal naufrago. Ma di chi si tratta? Antolini ha aggiunto: “Questa esperienza mi ha insegnato tantissimi, mi ha insegnato a capire quali sono le cose importanti. Melissa in questo gioca un ruolo fondamentale, così come Alessandro. Se avessi l’opportunità vorrei dirle che mi manca terribilmente, che la amo e che quando ci rivedremo staremo sempre insieme”. Dopo queste parole di amore, Ilary Blasi ha aggiunto: “So che è una situazione molto delicata, abbiamo una specie di patto e io lo voglio rispettare, sentiti libero se vuoi parlarne ma anche se vuoi tacere. Non ci vuoi dire chi è Melissa?“

Isola dei Famosi 2023, giorno 2

Alla domanda della conduttrice, Simone ha deciso di rispondere: “Voglio mostrare cosa mi è arrivato. Sicuramente è stata aiutata dalle sue maestre, dalle due educatrici a cui devo molto adesso che non sono presente nella sua vita. Ma non me la sento di dire chi è, prometto che parlerò di lei e spiegherò la sua vera identità“. Il naufrago ha mostrato un disegnino con su scritto “ti voglio bene”. Stando alle indiscrezioni lanciate sul settimanale Nuovo, Melissa potrebbe essere il nome della figlia di Simone Antolini, nata da una precedente relazione con una donna. La bambina potrebbe avere 4 anni. Ma tutto questo non èancora andato incontro a un’effettiva conferma, quindi resta solo un’ipotesi.