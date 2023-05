Mancano pochi giorni alla nuova puntata dell’Isola dei Famosi 2023, prevista lunedì 8 maggio, ed ecco che è già spuntato il nome del prossimo eliminato. Le settimane proseguono senza sosta e la lotta per la sopravvivenza si fa sempre più stressante. Purtroppo due naufraghi hanno già dovuto alzare bandiera bianca per problemi fisici, parliamo di Marco Predolin e Claudio Motta, i quali hanno dovuto fare rientro in Italia su disposizione dei medici. Non erano infatti più idonei a continuare questa esperienza.

Adesso gli occhi puntati sono tutti rivolti al prossimo appuntamento dell’Isola dei Famosi 2023, che prevedrà un nuovo eliminato. E già è stato spifferato chi potrebbe lasciare l’Honduras per sempre e rinunciare al sogno di vincere il programma condotto da Ilary Blasi. Ci sono dei numeri molto chiari, che non lasciano spazio a troppe interpretazioni. C’è chi super favorito a rimanere ancora nel reality show e chi dovrebbe iniziare seriamente a preoccuparsi.

Leggi anche: “Rischia un provvedimento”. Isola dei Famosi, tutti hanno visto e sentito il naufrago. Roba “a luci rosse”





Isola dei Famosi 2023, chi sarà il prossimo eliminato

Sono stati effettuati alcuni sondaggi sull’Isola dei Famosi 2023 e c’è una chiarissima indicazione su chi potrebbe essere il prossimo eliminato. Cambiare le carte in tavola sarà alquanto complicato, quindi il naufrago in questione ha davvero pochissimo tempo per far cambiare idea al pubblico. Il televoto potrebbe essere inflessibile con lui, anche se ha a disposizione qualche giorno per farsi notare positivamente e provare a sovvertire tutti i pronostici della vigilia.

Ci sono tre concorrenti a rischio eliminazione, ma non dovrebbero esserci assolutamente problemi per Cristina Scuccia. Nonostante sia finita in nomination, sarebbe molto amata dai telespettatori, infatti nel sondaggio del Grande Fratello forum free è data al 54,66%, mentre su Reality House addirittura al 61%. Una preferenza inequivocabile, mentre al secondo posto se la cava un altro naufrago, che comunque dovrà guardarsi alle spalle dall’eventuale rimonta dell’altro compagno di avventura.

Secondo questi due sondaggi, Christopher Leoni ha ottenuto il 25,72 e il 23% di preferenze, mentre Andrea Lo Cicero potrebbe essere eliminato dalla trasmissione non essendo andato oltre il 19,61 e il 16% di voti conquistati.