L’Isola dei Famosi 2023 è il programma del momento in onda su Canale 5. Il reality show condotto da Ilary Blasi (con opinionisti Vladimir Luxuria ed Enrico Papi e inviato dall’Honduras Alvin) ha preso il posto del GF Vip di Alfonso Signorini e il pubblico è ovviamente curiosissimo delle avventure e dinamiche dei naufraghi. L’ultima diretta c’è stata eccezionalmente di martedì per via della festa del primo maggio e tanti sono stati i colpi di scena.

Dalla proposta di matrimonio di Marco Mazzoli al ritiro di Claudia Motta per l’infortunio fino alla sorpresa di Asia Argento alla sorella Fiore. Ma proprio nel corso della serata non è sfuggito un dettaglio che potrebbe far storcere il naso ai ‘piani alti’. E magari far scattare un provvedimento ai danni del naufrago ‘colpevole’.

Isola dei Famosi 2023, provvedimenti in arrivo? Cosa è successo

Il tutto, come detto, è avvenuto nel bel mezzo della diretta dell’Isola dei Famosi 2023. Per la precisione durante il collegamento tra la Palapa e lo studio per le nomination della settimana. A quel punto Paolo Noise si è lasciato sfuggire alcune confidenze sul suo passato in un modo piuttosto “colorito”, riporta il sito Leggo.

Il naufrago dell’Isola dei Famosi 2023 ha spiegato che a salvarlo dal baratro nel momento di maggiore successo sarebbe stato non l’amore, come suggerito da Vladimir Luxuria, ma “più la vagina”. Sentita quella battuta, molti si sono chiesti: provvedimento in arrivo per Noise, vista la nuova linea editoriale dei programmi Mediaset voluta da Pier Silvio Berlusconi?

Come accaduto al GF Vip 7, Pier Silvio Berlusconi avrebbe imposto una nuova linea ai reality show delle sue reti, caratterizzata da poche parolacce, zero volgarità, liti ridotte all’osso e toni contenuti. Lo scopo sarebbe proprio quello di limitare il trash e punire qualsiasi comportamento scorretto con la squalifica. Vedremo cosa succederà.