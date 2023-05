Gian Maria Sainato è appena arrivato in Honduras ed è uno dei nuovi concorrenti dell’Isola dei Famosi 2023. Nei giorni scorsi il settimanale Novella 2000 ha fatto il punto della situazione sulla vita sentimentale del nuovo naufrago, che in passato avrebbe avuto un flirt con un personaggio noto al pubblico italiano. Stiamo parlando di Tommaso Zorzi, influencer milanese ed ex concorrente del Grande Fratello Vip.

In passato Gian Maria Sainato si era scagliato contro Tommaso Zorzi. Non facendo alcun nome, il naufrago lo aveva accusato di avergli fatto coming out senza nessun permesso. “Ma quel tipo strano che si gira i salotti televisivi per parlare male di me è consapevole che mi deve una cena? Quando dici minc*** ma ho gli screenshot, mo me so rotto er ca***”, aveva detto qualche tempo fa il naufrago.

Gian Maria Sainato all’Isola dei Famosi, l’attacco di Claudio Sona

Di lui si conosce ben poco. Come altri concorrenti dell’Isola dei Famosi 2023, il naufrago non brilla certo per fama, ma è noto al pubblico dei social. Poco dopo l’arrivo in Honduras, è arrivato l’attacco, pesantissimo, di Claudio Sona, nel 2016 protagonista del primo trono gay di Uomini e Donne. “Questa cosa vi farà un po’ ridere. Ieri sera quando sono tornato da Milano, ho acceso la tv mentre mangiavo e ho guardato un pezzo di Isola. A un certo punto mi compare davanti questo Gian Maria che deve essere un nuovo concorrente”.

Claudio Sona non ci è andato leggero nel commentare l’arrivo di Gian Maria Sainato all’Isola dei Famosi 2023. “Ho pensato: “caz*o chi non muore si rivede. Questo è uscito dalla porta ed è rientrato dalla finestra. Voleva a tutti i costi far parte di un reality, di un programma televisivo e alla fine ce l’ha fatta. Ha inventato storie sul mio conto, ma anche sul conto di altri. Ha inventato flirt, ha rilasciato dichiarazioni falsissime a tanti giornali e così via”.

Secondo Claudio Sona, Gian Maria Sainato sarebbe arrivato all’Isola dei Famosi solo dopo aver inventato storie sulla sua vita sentimentale e aver alimentato gossip inesistenti. E la cosa avrebbe funzionati, visto che è stato chiamato per partecipare al reality di Ilary Blasi: “Però alla fine ha raggiunto il suo obiettivo. L’unica cosa che mi lascia un po’ perplesso è che mi dico perché devono chiamare questi personaggi che vanno a diffamare le persone. Vorrebbero distruggere magari la strada di alcuni e poi ce li ritroviamo belli e buoni in questi programmi. Vabbè secondo me, poi sarò un po’ pessimista ma durerà poco”.