Bomba gossip sull’Isola dei Famosi 2023. Gian Maria Sainato è appena arrivato in Honduras e subito le attenzioni si sono concentrate su di lui per un probabile fidanzato famoso, che ha avuto in passato. Tra l’altro questo nuovo naufrago sembra che possa già rompere gli equilibri, dato che alcuni suoi compagni di avventura non sono ben visti da lui. Ad esempio ha nominato Cecchi Paone, Simone Antolini e Andrea Lo Cicero, con i quali difficilmente riuscirà ad andare d’accordo.

Ma il sito Novella 2000 ha fatto il punto della situazione sulla vita sentimentale del nuovo protagonista dell’Isola dei Famosi. Gian Maria Sainato ha infatti avuto una sorta di flirt con un vip, che sarebbe stato il suo fidanzato anche se per poco tempo. Anche perché un paio di anni fa lo stesso modello si era scagliato questo suo presunto ex, nonostante non abbia mai fatto esplicitamente il suo nome. E c’era stato un botta e risposta a distanza tra i due.

Isola dei Famosi, Gian Maria Sainato: spunta un ex fidanzato famoso

Questo nuovo naufrago dell’Isola dei Famosi, Gian Maria Sainato, entrato in scena nell’ultima puntata in diretta, ha avuto qualche problema con questo suo ex fidanzato. Si erano conosciuti in un altro programma, precisamente Riccanza, e l’attuale concorrente disse a proposito di questo famoso, ex del GF Vip: “Un concorrente di questa casa è tutt’altro di quello che di vede. E presto si rivelerà per quello che è, di una falsità e cattiveria allucinante. Segnatevi questo tweet. E se parlo così è perché conosco la persona, nella vita reale”.

Sainato avrebbe avuto un flirt con Tommaso Zorzi e quest’ultimo lo attaccò senza mai parlare di lui apertamente: “Ma quel tipo strano che si gira i salotti televisivi per parlare male di me è consapevole che mi deve una cena? Quando dici minc*** ma ho gli screenshot, mo me so rotto er ca***”. Gian Maria lo accusò, sempre implicitamente, di aver raccontato a tutti che lui fosse omosessuale senza avergli dato l’autorizzazione. Ma poi ci sarebbe stata una riappacificazione. Non tutti sono concordi nel dire che stessero insieme, visto che si è parlato anche di una grandissima amicizia e basta.

Parlando della sua esperienza in Honduras, Gian Maria Sainato non gareggerà da solo all’Isola dei Famosi. Infatti, è stato affiancato alla naufraga Pamela Camassa, con la quale ha composto quindi una coppia che entrambi sperano possa essere vincente.