Martedì 2 maggio è andata in onda un’altra puntata dell’Isola dei famosi. Tanti colpi di scena tra eliminazioni, nomination e l’addio di Marco Predolin, costretto ad abbandonare l’Isola a causa di motivi di salute. Nathaly Caldonazzo è stata eliminata. “Devo dire che sono contenta”, ha detto la concorrente, ex volto del Grande Fratello Vip, dopo l’eliminazione al televoto e dopo tre settimane molto difficili nelle quali ha avuto molte luti con gli altri naufraghi.

Al televoto all’isola dei Famosi insieme a Nathaly Caldonazzo anche Fiore Argento e la coppia formata da Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini. Tre i concorrenti in nomination. I nominati dal gruppo sono Christopher Leoni e Andrea Lo Cicero. Mentre il nominato dal leader è Cristina Scuccia. La nomination dell’ex suora ha scatenato gli opinionisti in studio e il pubblico a casa. Secondo Enrico Papi e Vladimir Luxuria, Cristina avrebbe chiesto di farsi nominare, ma ha smentito.

Leggi anche: “È la figlia di Simone Antolini”. Choc all’Isola dei Famosi: chi è Melissa, la bimba di 4 anni





Isola dei Famosi, in studio il fidanzato di Helena Prestes Carlo Motta

Il pubblico a casa dovrà scegliere chi salvare tra i tre naufraghi e chi dovrà lasciare Cayo Cochinos e raggiungere la concorrente Nathaly Caldonazzo sull’isola di Sant’Elena. All’Isola dei Famosi è stato anche il momento dell’amore. Durante la puntata il pubblico a casa ha potuto conoscere il fidanzato della naufraga Helena Prestes. Si tratta di Carlo Motta, modello ospite in studio da Ilary Blasi.

La storia d’amore tra Carlo Motta ed Helena Prestes è venuta alla luce proprio grazie alla dichiarazioni della naufraga all’Isola dei Famosi. Carlo Motta è stato presentato da Ilary Blasi come “amico speciale” della concorrente.. Ma Helena, già durante la settimana, aveva parlato della mancanza che provava per un certo Carlo. Il modello è noto al pubblico per essere stato paparazzato insieme a Dayane Mello, grande amica di Helena Prestes.

“Se è un amico o il mio fidanzato? – ha detto Helena Prestes all’Isola dei Famosi – Diciamo che è complicato, io ho paura delle relazioni. Però lui è sempre lì per me. Ci stiamo frequentando. Fino a prima di venire qui uscivamo. Mi piace e mi manca. Se è il mio fidanzato? Sì, credo di sì, dai siamo fidanzati”. La naufraga, molto imbarazzata, ha quindi confermato la sua relazione con il modello: “Il fatto è che ho paura di dare i nomi alle relazioni. Abbiamo una storia un po’ delicata. Però sono pronta, mi è mancato molto qui. L’ho pensato e vuol dire tanto“, ha concluso.