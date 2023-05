Ritiri, sorprese e nomination all’Isola dei Famosi, ma anche spazio all’emozione nella terza puntata, andata eccezionalmente in onda martedì 2 maggio per via della festa dei lavoratori. Dal punto di vista degli ascolti, però, una Ilary Blasi ancora in total black ma in versione più rock rispetto alla scorsa settimana ha perso pubblico. Il nuovo appuntamento con il reality show di Canale 5 ha infatti raccolto davanti alla tv 2.3 milioni di telespettatori per il 17% di share. circa 600mila utenti in meno di lunedì 24 aprile.

Emozioni, si diceva. Beh, durante la puntata è scattata anche una proposta di matrimonio. Protagonista Marco Mazzoli , che dopo aver visto una clip sul rapporto con la moglie Stefania Pittaluga le ha chiesto di sposarlo per la seconda volta. La prima, ha confidato a Ilary Blasi e al pubblico, non ha soddisfatto il desiderio della compagna di una cerimonia come da tradizione.

Isola dei Famosi 2023, proposta di matrimonio in diretta

All’Isola dei Famosi 2023 Marco Mazzoli e Paolo Noise sono sicuramente tra i protagonisti più irriverenti ma se c’è di mezzo la loro vita privata “si sciolgono” in un attimo. “Mia moglie è una donna fortissima, è così forte che è riuscita a cambiarmi. Mi ha migliorato come essere umano”, ha ammesso lo speaker di Radio 105 per poi spiegare com’è andato il loro matrimonio.

“Lei odia il fatto che ci siamo sposati a Miami con 130 dollari. Lei sogna il matrimonio”, ha raccontato Mazzoli, che ha aggiunto come non abbiano più avuto tempo di organizzare una cerimonia più classica perché “la vita mia e di Stefania è stata un po’ movimentata”. Quindi la proposta di nozze durante la diretta: “Prometto davanti a tutti che quando esco da qua organizzo un vero matrimonio a mia moglie e vi invito tutti. Lei è la mia metà perfetta, l’esatto 50% che mi manca. Lei mi completa”.

Siamo tutti invitati al matrimonio di Marco e Stefania! #Isola pic.twitter.com/SALUOhLq9J — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 2, 2023

Il naufrago dell’Isola dei Famosi 2023 ha poi concluso chiedendo alla compagna di sposarlo di nuovo: “Stefania, davanti a milioni di spettatori, in diretta su Canale 5, ti giuro che quando usciamo da qua organizziamo il matrimonio che hai sempre sognato”. Applausi su applausi dallo studio. E Ilary Blasi: “Ci inviti pure a noi Marco?“. Risposta affermativa. Ora aspettiamo la data.