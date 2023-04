Ilary Blasi ha aperto l’Isola dei Famosi 2023 con un look davvero particolare e una frecciatina all’ex marito Francesco Totti. “Esattamente un anno che non ci vediamo, vi avevo lasciato dicendo: “Tutto può cambiare”. Effettivamente tante cose sono cambiate. Come sapete un uomo che era vicino a me, che era al mio fianco non c’è più…”, ha detto la presentatrice, attirando subito l’attenzione del pubblico in studio e a casa.

“Ovviamente parlo di Nicola Savino“, ha detto ridendo Ilary Blasi anche se le sue parole hanno subito fatto pensare al’ex marito Francesco Totti. Poi la battuta in tedesco di Vladimir Luxuria. Una battuta fatta per stuzzicare la conduttrice, fidanzata con l’imprenditore tedesco Bastian Muller. Aperta la prima puntata dell’Isola dei Famosi 2023 è arrivato il momento dell’arrivo dei naufraghi in Honduras.

Isola dei Famosi 2023, ingresso come a Sanremo per i Jalisse

Grande attesa per l’arrivo dei Jalisse, i vincitori di Sanremo 1997 che da anni provano a tornare sul palco dell’Ariston ma incassano solo dei no. Fabio Ricci e Alessandra Drusian sono stati reclutati da Ilary Blasi, ancora una volta al timone della trasmissione in compagnia degli opinionisti Vladimir Luxuria ed Enrico Papi, e con lo storico inviato sull’isola Alvin.

“Sarà un’opportunità per farci conoscere meglio”, hanno dichiarato Fabio e Alessandra prima della partenza dell’Isola dei Famosi 2023, con la speranza che questa avventura possa essere utile per tornare sulla cresta dell’onda e magari anche a Sanremo. Per lo sbarco dei Jalisse in Honduras la produzione del reality ha pensato a un arrivo “in grande stile”. Un ingresso davvero speciale, perché per loro è stata ricreata la scalinata di Sanremo, con tanto di fiori, e i due hanno potuto scendere le scale proprio come fatto nel 1997 al festival della canzone italiana.

26 anni di esclusioni, ma per noi è un grande Sì! 💖💖💖💖💖 pic.twitter.com/0NtNJcYIHf — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) April 17, 2023

“Dopo 26 no consecutivi, la coppia a cui è stato negato il palco grazie all’Isola dei famosi ha di nuovo la sua scala. Signore e signori, i Jalisse”. Perfino il jingle scelto per l’arrivo dei due cantanti sulla spiaggia dell’Isola dei Famosi era quello del festival di Sanremo.