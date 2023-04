Prima puntata dell’Isola dei Famosi e chiaramente prima gaffe di Ilary Blasi. Il pubblico lo stava aspettando con ansia questo momento e tutti erano sicuri sarebbe arrivato prima o poi. La conduttrice tv infatti non ha deluso le aspettative e ha fatto una di quelle figuracce che solo lei sa fare. Tutto è successo proprio alle battute finali del programma, quando Ilary parla con la prima volta coi naufraghi impegnati a sopravvivere sull’Isola. Che succede quindi? La padrona di casa consiglia ai naufraghi di mostrare il proprio carattere fin dall’inizio e andarci giù con forza per non farsi prendere troppo dalle emozioni e dalla situazione complicata.

Ma c’è qualcosa che fa storcere il naso dei telespettatori. È appena passata la mezzanotte quando Ilary Blasi dice qualcosa che resterà negli annali della televisione italiana. Queste le sue parole: “L’ho detto anche in un’intervista. A me i normodotati non piacciono”. A questo punto però, probabilmente per la faccia di qualcuno in studio, Ilary Blasi si rende conto di averne detta una delle sue e corre ai ripari.

Prima gaffe di Ilary Blasi all’Isola dei Famosi

Allora Ilary Blasi fa il solito siparietto: china il capo e si mette a ridere. A questo punto corregge il tiro e dice: “Non i normodotati, i normotipo”. Chiaramente Enrico Papi e Vladimir Luxuria hanno preso molto di petto la conduttrice mettendo in piedi un siparietto che anche questo diventerà un meme sui social. Tra l’altro Ilary Blasi, all’inizio della puntata aveva già preso spazio per parlare della sua privatissima situazione familiare.

Aveva detto: “Vi avevo lasciato con un claim: tutto può cambiare. Ed effettivamente tante cose sono cambiate. Come sapete, un uomo che era vicino a me, che era al mio fianco, non c’è più. Parlo di Nicola Savino che ci sta seguendo da casa. Ciao Nicola, questo è l’applauso dello studio dell’Isola dei famosi. Ti mando un bacio. So che ci stai guardando, ti voglio bene”.

ilary saluta nicola savino lasciando intendere di star parlando di totti#isola pic.twitter.com/GYzKD87A88 — isola out of context (@oocisola) April 17, 2023

E ancora: “Ma si sa, per uno che va c’è sempre uno che arriva: Enrico Papi”. Tutti chiaramente hanno pensato stesse parlando dell’ex marito e forse così è stato, ma con arguzia la Blasi ha offuscato tutto facendo un parallelismo ironico. Grandissima. Chissà se ci delizierà ancora ancora con qualche gaffe stile “Palapa-patata”.

