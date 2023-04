Nella serata di lunedì 17 aprile è iniziata ufficialmente l’Isola dei Famosi 2023 e Ilary Blasi ha immediatamente cominciato col botto. Infatti, proprio all’inizio del programma andato in onda su Canale 5 si è lasciata sfuggire una frase che ha fatto il giro del web in pochi minuti. Parole decisamente molto chiare, che hanno coinvolto seppur in modo implicito l’ex marito Francesco Totti. A fare rumore è stato anche il nuovo look scelto dalla conduttrice, che ha ricevuto sia complimenti sia critiche.

Ma all’Isola dei Famosi 2023 certamente sono state le prime dichiarazioni di Ilary Blasi ad aver lasciato tutti interdetti. La padrona di casa è parsa molto entusiasta di ricominciare questa avventura professionale. Lei conduce questa trasmissione da ormai tre anni di fila e si augura ovviamente di ottenere degli ascolti importanti, che le possano permettere di andare avanti senza intoppi anche l’anno prossimo. Ma torniamo alle sue affermazioni di esordio e vediamo perché si è parlato di Totti.

Isola dei Famosi 2023, Ilary Blasi sgancia la bomba su Totti

Ripetiamo che nonostante all’Isola dei Famosi 2023 Francesco Totti non sia mai stato nominato direttamente, ciò che ha esternato Ilary Blasi in piena diretta ha subito fatto pensare all’ex calciatore della Roma. Lei ha esordito raccontando di non avere più un uomo, che ha condiviso con lei una parte della sua vita. Quindi, il pensiero è andato subito a lui ma a sorpresa la presentatrice Mediaset ha tirato fuori dal cilindro un altro nome e cognome, scatenando il pubblico.

Ilary ha dunque esclamato davanti al pubblico in studio e ai telespettatori che la seguivano da casa: “Tante cose sono cambiate, come sapete un uomo che era vicino a me, che era al mio fianco, non c’è più. Parlo di Nicola Savino“. Quindi, ha nominato l’ex opinionista dell’Isola, sostituito quest’anno da Enrico Papi. Confermatissima invece Vladimir Luxuria, che affiancherà anche in questa edizione la donna. Gli utenti hanno subito pensato ad una frecciatina a Francesco Totti e chissà se lui replicherà nelle prossime ore.

Ma non tutti su Twitter hanno gradito questa battutina: “Molto poco appropriato, stai parlando di tuo marito per vent’anni e padre dei vostri tre figli. Anche meno”, “Che poca roba”, “Io mi vergognerei”, “Ma anche basta”, “Davvero ridicola”.