Ilary Blasi, gelo nello studio televisivo di Verissimo. Forse l’intervista alla conduttrice dell’Isola dei Famosi 2023 era tra le più attese e Silvia Toffanin è riuscita a portarla a termine anche se con un piccolo imprevisto che appunto non era stato calcolato. Dopo la consueta chiacchierata nel salotto televisivo del talk show, Ilary Blasi è lasciata andare a una frase che ha scatenato il caos dopo alcuni minuti di imbarazzo. Il motivo è presto spiegato. La battuta di Ilary Blasi, oltre che a lasciare di sasso l’amica e collega Silvia Toffanin, così come il pubblico, non sarà stata di gradimento neanche per l’ex marito Francesco Totti.

La battuta di Ilary Blasi a Verissimo mette tutti in imbarazzo. Può accadere di lasciarsi andare nel corso delle interviste di Silvia Toffanin, merito della conduttrice di saper mettere a proprio agio i suoi ospiti. E forse Ilary Blasi nel pieno della propria disinvoltura e spontaneità, ha corso un bel rischio. Sarebbe successo a intervista quasi conclusa, quando la conduttrice de L’Isola dei Famosi ha detto qualcosa di specifico che ha fatto sobbalzare persino Silvia Toffanin. L’espressione della padrona di casa di Verissimo ha parlato da sola.

La battuta di Ilary Blasi a Verissimo mette tutti in imbarazzo: “È impazzita”

Ovviamente è stato inevitabile non toccare l’argomento più dibattuto degli ultimi mesi, quello del divorzio da Francesco Totti. E infatti è stata Silvia Toffanin a porgere dapprima la domanda, senza mettere in conto la possibilità che la risposta di Ilary potesse prendere una piega del tutto diversa: “Non possiamo far finta di nulla, sai che da casa tutti si aspettano che io faccia domande sulla tua separazione, ma non è il momento giusto e quindi non ne parleremo. Ne parleremo più avanti”.

E Ilary Blasi ha dunque risposto: “Grazie per rispettare i miei tempi”. Ma la faccenda non è finita qui perché il più bello è arrivato nel corso dei saluti finali, quando la stessa Silvia Toffanin per congedare l’amica e collega ha detto: “Abbiamo visto, ho visto con i miei occhi che hai voltato la pagina e come sempre lo hai fatto con la tua ironia, la tua intelligenza e il tuo sorriso. Che dire…”. La risposta di Ilary Blasi è stata immediata: “Bastian così, me ne vado”.

La battuta di Ilary Blasi ha generato un momento di imbarazzo in studio poi interrotto dalla padrona di casa che ha esclamato: “Oddio non ci credo che l’ha detto. Vabbè ma è impazzita” per poi ripetere: “No comment, io non ci credo”. E Ilary Blasi a quel punto si è alzata dalla poltroncina sorridendo e abbracciando la Toffanin per poi lasciare lo studio televisivo di Verissimo: un’intervista che ha decisamente lasciato un segno.