Importante notizia riguardante Ilary Blasi e Silvia Toffanin, infatti sta per verificarsi qualcosa di inaspettato e allo stesso tempo tanto atteso dal pubblico. Ad annunciarlo è stato il sito TvBlog, che ha anche anticipato qualche informazione preziosa sul Grande Fratello Vip. Ci sono state tante polemiche sulle mancate partecipazioni dei vipponi nel programma Verissimo, ma adesso è stato disposto un cambiamento improvviso. Anche se gli occhi sono puntati soprattutto su ciò che farà l’ex moglie di Francesco Totti.

A proposito di Ilary Blasi, prima di dirvi cosa succederà con Silvia Toffanin, vi riferiamo alcune sue dichiarazioni sull’Isola dei Famosi 2023 fatte dalla conduttrice. Lei ha esclamato: “Ma non sappiamo altro sulle dinamiche del gioco, navighiamo a vista”. La conduttrice ha quindi consigliato ai telespettatori e fan del programma di attendere, per vedere cosa accadrà una volta che tutti i protagonisti dell’Isola dei Famosi 2023 saranno sbarcati sull’isola dell’Honduras.

Ilary Blasi e Silvia Toffanin, la notizia importante

Prima di soffermarci su Ilary Blasi e Silvia Toffanin, questa è stata la rivelazione di TvBlog sul GF Vip e Verissimo: “Un primo importante segnale, in questo senso, arriva dal fatto che nelle prossime settimane tra gli ospiti del programma del pomeriggio del weekend di Canale 5 è previsto che ci sia Milena Miconi, reduce proprio dalla partecipazione al discusso reality show”. E vedremo finalmente in studio anche la padrona di casa, pronta a sorprendere il pubblico con dichiarazioni roboanti.

Domenica 16 aprile la Toffanin ospiterà in studio Ilary Blasi e i telespettatori si aspettano parole molto forti. C’è grandissima attesa per le sue affermazioni, anche perché sicuramente ci sarà qualche domanda su Francesco Totti. Si tratterà della sua prima intervista ufficiale in televisione, dopo la separazione dall’ex calciatore della Roma. Non resta che aspettare ancora qualche giorno prima di scoprire cosa dirà. E ovviamente potrebbe anche soffermarsi sul nuovo fidanzato Bastian Muller.

Silvia Toffanin ha deciso di invitare in studio per la prima volta in assoluto anche padre Georg Ganswein, ovvero l’ex segretario particolare del defunto papa emerito Joseph Ratzinger, scomparso il 31 dicembre scorso all’età di 95 anni.