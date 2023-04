Nata il 10 marzo del 2016 alla clinica “Mater Dei” ai Parioli, Isabel Totti, la terza figlia di Francesco Totti ed Ilary Blasi cresce ed è la fotocopia di mamma Ilary. La sorella Chanel, orgogliosa, ha pubblicato un video insieme alla sorellina ed è stata pioggia di complimenti per la piccola di casa. “Isabel è la più bella di tutta TikTok”, si legge tra i commenti. Ma Chanel corregge: “Isabel è la più bella del mondo“.

E in effetti non si può non notare la bellezza di Isabel Totti, che il 10 marzo ha compiuto sette anni ed è un perfetto mix di bellezza tra mamma e papà. In occasione del compleanno i genitori hanno organizzato una maxi festa a tema total pink e mamma Ilary le ha dedicato dolci parole.

Isabel Totti bellissima nel video della sorella Chanel

Ilary Blasi ha pubblicato una foto di quando Isabel Totti era piccolissima: “Tanti auguri piccola donna del mio cuore…Isabel 7”, aveva scritto la conduttrice, che tra pochi giorni tornerà in televisione con la nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Francesco Totti fa coppia fissa con Noemi Bocchi e pare che la piccola Isabel sia diventata amica dei figli di lei.

Ilary Blasi, invece, è fidanzata con Bastian Muller e proprio da poco ci sono state le presentazioni in famiglia. A immortalare la mattinata al parco ci hanno pensato i fotografi di Chi, in cui si vedono i tre a mano presa e poi giocare al parco insieme ad altri bambini. In queste ore Chanel ha pubblicato un video sul suo seguitissimo canale TikTok e insieme a lei c’è la sorellina Isabel Totti. Un video da migliaia di like e commenti. “Isa è la fotocopia della mamma, che tenera bimba”, “La bimba è bellissima”, “Dolce Isabel”, “Isabel è stupenda”, si legge tra i commenti.

Tra i commenti tanti complimenti a Isabel Totti, che si mostra insieme alla sorella che canta Il gatto e la volpe, famoso brano di Edoardo Bennato. La piccola di casa Totti guarda l’obiettivo dello smartphone della sorella, 15 anni e con un seguito di follower a dir poco esorbitante, prova a cantare e poi sorride mentre la sorella le prende la faccia tra le mani.