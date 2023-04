Isola dei Famosi 2023, partenza con il giallo: una concorrente sembra abbia già riportato un infortunio. Quella di stasera sarà la terza edizione guidata da Ilary Blasi, la prima da ex signora Totti. Il cast è stato accompagnata da tante chiacchiere e polemiche. Nei giorni scorsi a far discutere sono alcune rivelazioni su Cristina Scuccia, l’ex suor Cristina (conosciuta ai tempi di XFactor) che prenderà pare all’edizione. A riportare tutto era stata Deianira Marzano che riporta una testimonianza che recita.



“Cristina, l’ex suora, è fidanzata, in paese lo sappiamo in molti, sono curiosa se dirà la verità visto che si proclama single”. Insomma, nuova benzina sul fuoco dopo che i fan avevano molto criticato la sua partecipazione. Esempio i tanti messaggi arrivati sulla pagina social dell’Isola. Messaggi che ora dimostrano però di aver spostato l’attenzione altrove: sua una naufraga che sembra infortunata.

Isola dei Famosi 2023, Nathaly Caldonazzo si è infortunata?



L’Isola dei Famosi 2023 potrebbe infatti perdere già una concorrente. Scrive Biccy come: “Nel consueto servizio fotografico realizzato in Honduras insieme a tutti gli altri – si è mostrata con una fascia nera al gomito. Ed è subito scattato l’allarme: si è già infortunata ancor prima di gettarsi dall’elicottero?”. Si tratta di Nathaly Caldonazzo, una delle naufraghe più attese dell’Isola dei Famosi 2023.



Nathaly Caldonazzo che nei giorni scorsi aveva usato parole lusinghiere per il programma. “Che cosa mi ha convinta a partire? L’Isola fra tutti i reality è quello che più mi spaventa e mi affascina. Per questo ho deciso di rifarlo. L’abitudine o il vizio che mi mancherà? Mangiare ogni due ore, fumare e il cellulare, un’abitudine che levo con piacere. In questo periodo mi sono allenata”.

Nathaly Caldonazzo e l'insolita fascetta nera al gomito destro. 👀



E ancora: “Con la danza, lo sport e la ricostruzione di muscoli che ho perso dopo vari incidenti. Sto mangiando anche un po’ di più. Poi so com’è L’Isola, l’ho già fatta nel 2017 e ricordo”. La speranza è che possa prendere parte senza problemi a questa nuova edizione che si annuncia ricchissima di colpi di scena.