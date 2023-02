Altra importante novità sull’Isola dei Famosi 2023, con Ilary Blasi che però dovrebbe restare molto delusa. Pare che lei abbia tentato in tutti i modi di convincere questo super vip ad entrare a far parte della squadra del reality show di Canale 5, che inizierà dopo la fine del Grande Fratello Vip 7. L’ex moglie di Francesco Totti stava tentando in tutti i modi di fare il colpaccio, ma a quanto sembra dovrà rinunciarci. Queste le indiscrezioni che stanno emergendo in queste frenetiche ore, in cui si è parlato molto del programma.

All’Isola dei Famosi 2023 Ilary Blasi, salvo improbabili colpi di scena dell’ultimo momento, potrà contare su diversi naufraghi interessanti. Tra questi citiamo l’avvocato di Ilona Staller, Luca Di Carlo, l’ex Suor Cristina, le gemelle Elga e Serena Enardu, Pamela Camassa, Alessandro Cecchi Paone col fidanzato Simone Antolini. Ma c’era un volto famosissimo che la presentatrice Mediaset voleva ufficializzare, ma un esperto di gossip e televisione è stato in grado di anticipare la brutta notizia.

Isola dei Famosi 2023, delusione per Ilary Blasi: “Lui non accetta”

C’è un volto amatissimo della televisione che poteva essere scelto come inviato dell’Isola dei Famosi al posto di Alvin, ma Ilary Blasi non ce l’ha proprio fatta a fargli dire di sì. Anzi, c’è di più: l’investigatore social Alessandro Rosica è stato ancora più drastico, infatti ha fatto sapere che nessuna proposta economica gli farà cambiare idea. Quindi, anche se la produzione dovesse fargli un’offerta clamorosa, il no sarebbe confermato. Vediamo insieme chi sia il sogno irrealizzabile della conduttrice.

A declinare l’offerta di approdare in Honduras come inviato dell’Isola dei Famosi sarebbe l’attore Can Yaman, come confermato da Rosica: “Ilary, aspetta e spera. Can non viene nemmeno se gli dai mezzo milione“. Quindi, si tratterebbe di un obiettivo utopistico e nemmeno con 500mila euro di cachet pare che il turco ceda alle lusinghe della padrona di casa del reality. A proposito di inviati, oltre alla riconferma di Alvin, sarebbe ancora in piedi la pista che porterebbe a Paolo Ciavarro.

Negli ultimi anni Can Yaman è stato protagonista nel piccolo schermo nelle serie televisive DayDreamer – Le ali del sogno, Mr. Wrong – Lezioni d’amore, Che Dio ci aiuti 6, Viola come il mare e El Turco. L’anno scorso è stato anche volto di campagne pubblicitarie di Dolce & Gabbana, Disney+ e Mercedes-Benz.