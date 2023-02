Isola dei Famosi, svelati i nomi di altri cinque concorrenti. Continuano ad uscire indiscrezioni e rivelazioni sulla nuova edizione del reality condotto da Ilary Blasi. Pochi giorni fa vi avevamo annunciato della novità relativa alla data di inizio, inzialmente prevista subito dopo la fine del GF vip e poi invece slittata a lunedì 17 aprile. Nel frattempo, confermata Vladimir Luxuria come opinionista ed Enrico Papi al posto di Nicola Savino, l’attenzione è tutta centrata sui concorrenti.

Fino ad ora ne sono stati ufficializzati alcuni, a partire da Luca Di Carlo, avvocato e amico di Ilona Staller, in arte Cicciolina. Poi nelle scorse ore è stata annunciata la partecipazione certa di Cristina Scuccia, ovvero l’ex Suor Cristina di The Voice of Italy, nonché quella probabile delle sorelle Enardu, Elga e Serena. E chissà se in coppia con quest’ultima potremo vedere anche Pago visto che i due sono tornati insieme. Ci sono poi Pamela Camassa e Alessandro Cecchi Paone con il compagno Simone Antolini.

Cinque nuovi concorrenti all’Isola dei Famosi

TvBlog ha da poco rivelato i nomi di altri cinque concorrenti alla prossima edizione dell’Isola dei Famosi. Andiamo a vedere di chi si tratta, tra vecchie conoscenze e personaggi meno in vista: “Oggi siamo in grado di aggiungere altri cinque nomi di prossimi naufraghi di questa nuova edizione dell’ Isola dei famosi. Partiamo da Fiore Argento, sorella dell’attrice e regista Asia Argento e figlia di Dario Argento. Dopo aver intrapreso da giovanissima la carriera di attrice, Fiore poi è diventata un’apprezzata stilista”.

C’è poi lui, volto molto noto dei reality, nonché fratello di un personaggio televisivo che abbiamo imparato a conoscere bene negli ultimi anni e sicuramente in tanti diranno “Ma pure lui?!”: “Dopo una figlia e sorella d’arte, adesso è la volta di un fratello d’arte, si tratta di Gianmarco Onestini, fratello di Luca, attualmente impegnato nel Grande fratello vip 7″. A questi si aggiungono due personaggi del mondo della radio italiana.

“Proseguiamo il quintetto di oggi qui su TvBlog – prosegue il magazine – con due personaggi del mondo radiofonico italiano, entrambi provenienti da Radio 105,si tratta di Annie Mazzola, conduttrice di Tutto Bene a 105 e Paolo Noise dello Zoo di 105. Chiudiamo il quintetto di concorrenti di oggi con la modella brasiliana Helena Prestes. Helena, televisivamente parlando, ha partecipato a Pechino express 2022 in coppia con la modella e influencer triestina Nikita Pelizon, attualmente concorrente del Grande fratello vip 7″.

