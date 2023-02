L’Isola dei Famosi slitta, ecco la data d’inizio. Proseguono i preparativi per la nuova e attesissima edizione del programma condotto da Ilary Blasi che l’anno scorso ha incoronato Nicolas Vaporidis. L’attore ha avuto la meglio in finale di Luca Daffrè, Carmen Di Pietro, Mercedesz Henger. Ci sono stati poi sviluppi inattesi per uno dei naufraghi, ovvero Marco Senise che si è visto congelare i compensi a seguito di due decreti ingiuntivi per debiti di 51mila euro e 23mila.

Poi Edoardo Tavassi, oggi protagonista al GF Vip, ha rivelato i suoi rapporti con due ex naufraghi: “Avete visto che bella amicizia con Nicolas? Io avevo la percezione che con Jeremias potesse nascere la stessa identica cosa. Quando io gli dicevo cose private e quando discutevamo lui le rivelava a tutta Italia…”. Confermata alla guida del programma Ilary Blasi che avrà con sé due opinionisti, una conferma e una novità. Il reality, però, non inizierà subito dopo il GF Vip.

Isola dei Famosi, la nuova data d’inizio

In un primo momento si pensava che l’Isola dei Famosi iniziasse subito dopo il Grande Fratello Vip che terminerà lunedì 3 aprile. Dunque la data indiziata era quella di lunedì 10 aprile, ovvero Lunedì dell’Angelo, Pasquetta. Invece la prima puntata del reality è stata fissata per il lunedì successivo, 17 aprile. Ovviamente Ilary Blasi e la sua squadra sono già stati informati.

Il motivo? Beh, i dirigenti Mediaset sono convinti che nel giorno solitamente dedicato alle gite fuori porta, lunedì di Pasquetta, il pubblico sarebbe stato inferiore alle attese. Così, come anticipato da Tv Blog, l’Isola dei Famosi slitta a lunedì 17 aprile. Ilary Blasi sarà affiancata ancora da Vladimir Luxuria come opinionista, mentre Nicola Savino, ora a TV8, sarà sostituito da Enrico Papi. Dieci le puntate previste per due appuntamenti settimanali.

Ancora dubbi sull’inviato, che potrebbe essere ancora una volta Alvin, anche se è stato fatto pure il nome di Paolo Ciavarro. E i concorrenti? Anche qui regna il mistero. Soltanto uno è stato ufficializzato: si tratta di Luca Di Carlo, avvocato di Ilona Staller, in arte Cicciolina. Niente da fare per Dayane Mello, mentre altri nomi in lizza sono: Nathaly Caldonazzo, Corinne Clery, Marco Predolin, Alessandro Cecchi Paone e il fidanzato Simone Antolini, Loredana Lecciso con la figlia Jasmine Carrisi, Samantha De Grenet con il figlio Brando.

