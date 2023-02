In queste ore si torna prepotentemente a parlare de L’Isola dei Famosi 2023. Manca poco a questa nuova edizione sempre condotta da Ilary Blasi. Ogni giorno poi, escono dettagli succosi e colpi di scena che nessuno qualche mese fa si sarebbe mai aspettato. Come abbiamo già raccontato, a fianco dell’ex moglie di Francesco Totti, troveremo un sempre in forma Enrico Papi e la lucidissima Vladimir Luxuria, sempre sul pezzo. I due saranno i nuovi opinionisti di questa Isola 23 e se ne aspettano delle belle.

Non si sa ancora niente riguardo l’inviato in Honduras. Come ricorderete, negli scorsi anni questo compito era destinato ad Alvin. Ma le cose sembra che stiano per cambiare. C’è un nome? Ancora no, almeno per il momento, non ci resta quindi che attendere e vedere cosa succede da questo punto di vista. Riguardo invece i naufraghi, le cose si fanno piuttosto succose.

Isola dei Famosi 2023, la coppia che nessuno si aspettava

Come è stato ampiamente comunicato, una delle prossime protagoniste sarà senza dubbio Cristina Scuccia, ovvero la ex Suor Cristina. Ma ci fermiamo qui? Assolutamente no. Anche se si tratta di tutte ipotesi, ci sono anche altri nomi che in queste ore stanno facendo discutere e sperare. Da quello che dice il nuovo numero del settimanale Chi, sembrerebbe che “anche quest’anno, come accaduto per la scorsa edizione, alcuni naufraghi de L’Isola dei Famosi 2023 giocheranno in coppia”.

Il magazine satinato ha anche fatto alcuni nomi di due presunte concorrenti, ex protagoniste di Uomini e Donne. Saranno loro a sbarcare in Honduras insieme a Suor Cristina? Parliamo delle sorelle Elga e Serena Enardu. E su Biccy a riguardo scrivono: “Naufraghi in gara a coppie. Come lo scorso anno, anche in questa edizione dell’Isola dei famosi di Ilary Blasi torneranno i concorrenti in coppia”.

E ancora: “Tra i provini dei probabili naufraghi ci sono le gemelle Serena ed Elga Enardu”. Solo da qualche tempo, tra l’altro, proprio Serena ha annunciato il ritorno di fiamma con Pago, e tra i due tutto andrebbe alla grande. Non è escluso quindi che potremmo addirittura vederli insieme all’Isola. Non ci resta che attendere e vedere.

