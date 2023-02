Isola dei Famosi 2023, spunta il nome di una concorrente. La nuova edizione tornerà in onda dopo la conclusione della settima edizione del Grande Fratello Vip. Nelle scorse settimane sono stati svelati i possibili nomi dei personaggi che prenderanno parte a questa nuova edizione del reality che sarà condotto ancora una volta da Ilary Blasi.

Il primo concorrente ufficiale dell’Isola dei Famosi 2023 è Luca Di Carlo, amico e avvocato di Ilona Staller. Lo scorso anno l’ex attrice a luci rosse era nel cast del reality show condotto da Ilary Blasi e il suo avvocato era diventato una star grazie alle sue ospitate in televisione.

Isola dei Famosi 2023, Pamela Camassa concorrente

Ora spunta il nome di un’altra concorrente dell’Isola dei Famosi 2023. Si tratta di Pamela Camassa, fidanzata di Filippo Bisciglia, conduttore di Temptation Island. A riportare l’indiscrezione è TvBlog: “Dunque, la prima naufraga del reality condotto da Ilary Blasi dovrebbe essere – il condizionale è d’obbligo – Pamela Camassa. La showgirl, così, tornerà in televisione dopo un periodo di allontanamento”.

“Il più recente avvistamento risale al 2019 quando partecipò, insieme al suo storico compagno Filippo Bisciglia, ad Amici Celebrities, spin-off del talent show condotto da Maria De Filippi. La partecipazione allora fu particolarmente fortunata, considerando che la Camassa vinse quell’unica edizione Vip di Amici”, si legge ancora nell’articolo sull’Isola dei Famosi 2023.

La nuova edizione de L’#Isola dei Famosi inizierà lunedì 17 aprile



La prima puntata dell’Isola dei famosi 2023 andrà in onda lunedì 17 aprile 2023. “La motivazione della data di partenza fissata al 17 aprile – si legge ancora su TvBlog – è presto detta, il 10 aprile è il lunedì dell’Angelo, giorno di Pasquetta, quindi si immagina che la platea televisiva sarà bassa. Per questo motivo si è deciso di far partire il programma sette giorni dopo”.