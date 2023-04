Isola dei Famosi 2023, terremoto in arrivo? Le ultime indiscrezioni parlano di un abbandono clamoroso che potrebbe avvenire già alla terza puntata. Dunque martedì prossimo. Già, con la festa dei lavoratori di mezzo Mediaset ha previsto un cambio di programmazione e il reality timonato da Ilary Blasi slitta al 3 maggio. Ma a proposito di Mediaset, proprio in queste ore sarebbero in corso delle riunioni “accesissime” tra i vertici della trasmissione e l’azienda per decidere se far fuori o meno uno dei protagonisti del programma.

A sganciare la bomba è l’account social The Pipol Gossip, che parla di “animi inquieti, caldi e per niente sereni dalle parti de l’Isola dei Famosi 2023”. Ma attenzione, non in Honduras dove litigi e crisi a parte sembra procedere tutto bene tra i naufraghi, “bensì in studio!”. Proprio così, l’indiscrezione riguarda uno degli opinionisti di questa edizione: Enrico Papi.

Isola dei Famosi 2023, Enrico Papi fuori già dalla prossima puntata?

Sempre The Pipol Gossip sostiene che la “partenza di Enrico Papi, non brillantissima, nel ruolo di opinionista ‘per’ “Ilary Blasi è stata disastrosa (la frase che salta di bocca in bocca è dedicata a Nicola Savino e alla sua assenza)”. Ma la goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso e dunque metterebbe a rischio il ruolo di Papi sarebbe caduta lunedì scorso.

L’episodio della busta con l’eliminato dell’Isola dei Famosi 2023, “strappata via” dall’opinionista nella seconda diretta “ha fatto arrabbiare molto, non solo la conduttrice, ma autori in studio e non, regia e piani alti in Mediaset”. Un gesto, questo, che avrebbe disintegrato “una liturgia che spetta solo e unicamente al conduttore”.

“È palese che al centro del palco vorrebbe star lui – si legge ancora – Le critiche feroci e le mancanze di rispetto in studio stanno scaldando gli animi. Non è escluso che lo stesso Papi (uno che si meraviglia nello scoprire che il vero nome di Alvin sia Alberto dimostrando quanto poco abbia studiato per partecipare e occupare un ruolo ben pagato) possa abbandonare già da lunedì”. Succederà davvero? E se sì, chi arriverebbe al suo posto?