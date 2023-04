Alessandro Cecchi Paone e il compagno Simone Antolini rischiano l’eliminazione all’Isola dei Famosi 2023. La coppia è infatti finita in nomination lunedì scorso, insieme a Nathaly Caldonazzo e Fiore Argento. Chi tornerà in Italia o raggiungerà Marco Predolin, il primo eliminato di questa edizione, sull’isola chiamata Sant’Elena? Il pubblico lo saprà martedì 3 maggio in diretta. Sì, la prossima settimana il reality cambia giorno di messa in onda per via del primo maggio.

Nel frattempo però il daytime va in onda regolarmente e nell’ultima striscia quotidiana abbiamo visto il leader della settimana, Andrea Lo Cicero, leggere un comunicato della produzione ai compagni di gioco: “Questo riso è la razione settimanale, tocca a te dividerlo, in caso di irregolarità di qualche naufrago verrai punito anche tu”.

Alessandro Cecchi Paone, il crollo del fidanzato all’Isola dei Famosi 2023

“Ci sono sempre problemi sulla spartizione dei millesimi”, si è poi lamentato il leader e a ribellarsi è stato Simone Antolini, il compagno di Alessandro Cecchi Paone. “A me così non sta bene”. E il conduttore e ex rugbista ha fatto capire di essere stufo: “Come sempre c’è qualcuno contrario o che non capisce”.

A difenderlo e a far notare agli altri il momento no di Simone ci ha pensato Marco Mazzoli: “È un po’ giù, guarda che non è facile, non hai uno spazio per te“. E infatti poco dopo, a sorpresa, si è sfogato proprio con Alessandro Cecchi Paone: “Ho bisogno quando non riesco più a capire cosa mi circonda, quando tutto viene pesante, di avere una persona che mi comprende e oggi non la vedo”.

“Trovatene un altro! Se io non sono capace ci vuole qualcuno che lo sia”, la replica a caldo del giornalista e conduttore che ha spiazzato il compagno. Non lo sente vicino ma Cecchi Paone ci ha ci ha tenuto a sottolineare di essere sempre lo stesso a differenza sua, che “oggi sei fuori fase”. Davanti alle telecamere Simone ha poi chiarito: “Ho avuto un crollo derivato dalla permanenza dell’isola, anche dal punto mio interiore, in quanto sto facendo un percorso, e come tante altre cose a volte si può scendere per poi risalire”. Tutto risolto.