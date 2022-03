La puntata dell’Isola dei Famosi di lunedì 28 marzo è stata in forse a causa del maltempo che si è abbattuto in Honduras e che ha costretto la produzione a portare i naufraghi al sicuro. Nelle ultime ore una tempesta si è abbattuta su Cayos Cochinos, dove sono sbarcati i partecipanti al reality di Canale 5. Una situazione in continuo peggioramento, tanto che si è reso necessario correre ai ripari. Alvin, l’inviato di questa edizione, spiega tutto via social.

“Abbiamo messo i naufraghi in sicurezza. Stanno bene”, ha fatto sapere. Ora la situazione sta migliorando e dopo giorni difficili è tornato il sereno sulle coste dell’Honduras. La puntata – come ha riferito lo stesso Alvin – andrà in onda regolarmente: “”L’Isola dei famosi” può ripartire dalle Playe”.





C’è grande curiosità per capire quale sarà la scelta di Ilona Staller. L’ex attrice di film hard è stata eliminata nella scorsa puntata. Prima di abbandonare Playa Palapa, come di consueto, la coppia eliminata ha salutato gli altri naufraghi con il “bacio di Giuda” che ha il valore di nomination. Marco e Ilona hanno baciato Antonio e Floriana scatenando l’ira di quest’ultima che non ha accettato di buon grado la scelta. Da allora Ilona Staller si trova su Playa Sgamada: a lei è permesso tornare su Playa Accoppiada, ma dovrà scegliere un compagno per tornare ufficialmente in gara.

Nel frattempo c’è attesa per la coppia che verrà eliminata. Al televoto ci sono Antonio Zequila e Floriana Secondi da una parte Carmen Di Pietro e Alessandro Iannoni dall’altra. A deciderlo il voto dei telespettatori espresso attraverso quattro canali: App Mediaset Infinity, Sito Web, Smart Tv, SMS. Alvin, in collegamento dall’Honduras, coordinerà la prima grande sfida che vedrà fronteggiarsi la comunità dei solitari di Sgamada e i naufraghi in coppia di Accoppiada.

Il televoto è in negativo e i telespettatori devono scegliere chi eliminare. I sondaggi parlano chiaro: pare che ad abbandonare l’Isola dovrebbero essere Antonio Zequila e Floriana Secondi. Tuttavia c’è ancora tempo per votare e durante la puntata di lunedì 28 marzo si scoprirà l’esito definitivo del televoto. Si tratta di due coppie molto forti che già hanno catalizzato gran parte delle attenzioni in questo primo scorcio di reality.

