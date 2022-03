Ilary Blasi sta conducendo alla grande ‘L’Isola dei Famosi’ e appare sempre più entusiasta di questa sua avventura televisiva. Gli argomenti già non mancano, infatti nella seconda puntata del 24 marzo si è parlato a lungo delle discussioni avute da Floriana Secondi con alcuni naufraghi e c’è anche stato spazio per la commozione con le lacrime di Ilona Staller, mentre si soffermava sull’infanzia difficile di suo figlio. Ora sulla conduttrice è però emerso un retroscena su ciò che accade dietro le quinte.

Durante l’ultima puntata de ‘L’Isola dei Famosi’, Ilary Blasi ha anche commesso una gaffe. Antonio Zequila ha preso la parola e ha spiegato: “…il papà perché ho ritrovato un po’… Io ho perso il papà e quindi quando parlo con Gustavo è come se parlassi con mio papà Giovanni. Una persona adorabile, anche Jeremias. Ho scoperto un ragazzo adorabile”. A questo punto Ilary Blasi ha fatto una gaffe. La conduttrice ha infatti chiesto: “Ma non siete coetanei tu e Gustavo?”. Invece non era così.





A svelare tutti i dettagli ci ha pensato l’opinionista Nicola Savino, che ha pubblicato un breve video in una storia Instagram, riguardante appunto Ilary Blasi. Da casa ovviamente nessuno ha la possibilità di vederlo, ma durante gli spot pubblicitari la moglie di Francesco Totti è solita comportarsi in una maniera particolare e praticamente inedita. A beccarla sul fatto è stato Savino, che dunque ha smascherato Ilary, la quale comunque nel filmato postato dall’uomo è apparsa parecchio divertita.

Si sapeva che Ilary Blasi si sedesse sul pavimento dello studio de ‘L’Isola dei Famosi’, quando ha dei collegamenti con i naufraghi, ma ora è uscito fuori un aneddoto su cosa fa durante la pubblicità. Vista la stanchezza, lei nelle pause preferisce sedersi su una poltrona, che poi viene portata via prima di ritornare in diretta. Nicola Savino ha commentato: “Allora tutto il tempo, quando c’è la pubblicità, Ilary si mette qui perché poi si siede”. E la sua reazione è stata davvero esilarante.

Ilary Blasi ha reagito, facendo vedere a Savino e quindi agli utenti da casa le sue gambe e ha esclamato: “Le caviglie sono due zampogne”. L’opinionista de ‘L’Isola dei Famosi’ ha terminato la sua Instagram story, aggiungendo: “Brava, la sora Lella, subito sora Lella”. Grande divertimento e gran feeling tra i due ed è proprio grazie anche a questi splendidi rapporti che il reality sta andando alla grande.

“Non lo sapevo, perché ridete?”. Ilary Blasi, all’Isola dei Famosi terribile gaffe su Antonio Zequila