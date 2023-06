Isabella Ricci, Fabio Mantovani è un capitolo chiuso. Dopo l’uscita di scena romantica a Uomini e Donne e poi il matrimonio è arrivato l’addio. “Separati legalmente”, ha precisato la dama quando, di punto in bianco, è tornata sui social per aggiornare il pubblico dopo un paio di mesi di assenza. Sono passati giorni da quel post e sia lei che il cavaliere hanno aggiunto dettagli su questa rottura, senza però mai scendere nel particolare. I motivi del divorzio ad oggi restano sconosciuti. Sappiamo però che è stata Isabella a chiederlo.

“Il grande rispetto che nutro per me stessa, mi ha imposto di procedere nella direzione degli ultimi sei mesi. Non è stata una decisione presa su elementi banali”, ha detto l’ex UeD nell’intervista rilasciata a Fanpage, cui svela anche che la crisi è partita a gennaio scorso. Il pubblico di Maria De Filippi è dispiaciuto per l’epilogo di questa storia d’amore che sembrava iniziata sotto i migliori auspici, ma qualcun altro starebbe “gongolando”: Gemma Galgani.

Isabella Ricci e Gemma Galgani, cosa è successo dopo l’addio a Fabio Mantovani

Tra le due dame non c’è mai stata grande simpatia, anzi. Isabella Ricci ha sempre accusato la dama torinese di avere i tipici atteggiamenti di una bambina, sottolineando come il suo cuore è sempre “partito in quarta” di fronte alle nuove conoscenze con i vari cavalieri arrivati in trasmissione.

“Dovrebbe imparare a gestire meglio le sue emozioni”, aveva dichiarato la ormai ex moglie di Fabio in una delle puntate di UeD scatenando ovviamente la furia della ‘rivale’. E ora che è arrivata la notizia della fine del suo matrimonio, Gemma starebbe solo aspettando il momento di tornare in studio per confrontarsi con lei. O meglio, affrontare “faccia a faccia” la sua storica nemica nello studio di Maria De Filippi.

Stando alle indiscrezioni riportate dal settimanale Nuovo tv, sembrerebbe che Gemma stia gongolando per la fine di questo matrimonio. E sarebbe anche in trepidante attesa per settembre, quando potrà “dirgliene quattro”, proprio come ha fatto lei in passato. La separazione della Ricci dimostra che in amore bisogna muoversi con cautela, proprio come fa lei”, ha svelato una fonte anonima rivelando quello che attualmente sarebbe il suo pensiero su Isabella Ricci.