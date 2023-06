Fabio Mantovani e Isabella Ricci, ancora loro. Dopo la fine del loro matrimonio, annunciata a mezzo Instagram dalla ex dama di Uomini e Donne dopo mesi di silenzio, si è aperto un caso sui possibili motivi dell’addio. Motivi che i diretti interessati non hanno rivelato né accennato, ma come spesso succede quando i protagonisti sono volti noti le indiscrezioni non mancano. Qualcuno ha parlato di faccende economiche dietro l’addio: è davvero finita per questioni di soldi?

Come detto non è dato da sapere. L’ultima spifferata arriva da Amedeo Venza, che invece parla di cose passate. E taciute: “Dietro alla separazione c’è un motivo particolare. Fabio avrebbe nascosto a Isabella situazioni riguardanti il suo passato”. Sarà così, come sostiene l’esperto di gossip sui social? Anche su questo, al momento, resta solo un grosso punto interrogativo.

Leggi anche: “Non sono pentito”. Isabella Ricci, l’ex Fabio Mantovani racconta tutto dopo la separazione





Fabio Mantovani “non doveva farlo”: il post ‘contro’ Isabella Ricci

Il profilo Instagram di Isabella Ricci è fermo al post dell’annuncio della separazione. Su quello del suo ormai ex marito Fabio Mantovani, invece, c’è un aggiornamento. Nelle scorse ore l’ex cavaliere di UeD ha pubblicato sul suo profilo una vignetta che sembra essere una chiara frecciatina alla dama. “Quando tiri giù la luna per la tua donna” e “Non c’era di un altro colore?“, si legge nella foto, lasciando quindi intendere che la sua ex sarebbe stata incontentabile.

Il post ha inevitabilmente scatenato i fan e molti hanno condannato questo atteggiamento. Avrebbe potuto evitarlo, gli scrivono. “Ti ho sempre stimato così come ho sempre stimato Isabella. Trovo però bruttissimo questo tuo post, trovo orribili le parole che scrivi alla donna che dici di aver amato. Qualsiasi cosa sia successa non è corretto “sputtanarla” (passami il termine) in questa maniera sui social, lo trovo vergognoso!”, si legge.

E ancora, sempre sotto il post di Fabio Mantovani che sembra riferito a Isabella Ricci: “In entrambi i casi….. comunque credo che o si dicono veramente le cose come stanno, oppure meglio il silenzio” e “Isabella ti ha lanciato una frecciatina con il post della separazione, tu gliela hai rilanciata ora con questo post. Ora siete pari. Basta, siete due persone intelligenti: silenzio. Eravate due persone stupende e poi una coppia favolosa. Non rovinate tutto”.