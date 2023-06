Isabella Ricci e Fabio Mantovani, la favola iniziata a Uomini e Donne è finita. Come il matrimonio: l’annuncio della separazione è arrivato qualche giorno fa, dopo un paio di mesi di silenzio totale da parte degli ex volti del programma di Maria De Filippi. : “Il 6 giugno mi sono separata legalmente. Quando è troppo bello per essere vero, non è vero”, il messaggio con cui la ex dama è tornata a farsi sentire su Instagram. Solo queste parole, letteralmente nere su bianco, che lasciano pensare a un addio amaro.

Ma niente di più. Nessun dettaglio, nessuna spiegazione sui motivi che hanno portato alla rottura con il cavaliere che Isabella Ricci aveva sposato a maggio 2022. Le nozze erano arrivate pochi mesi dopo l’uscita di scena dallo studio che li aveva fatti incontrare. Sono state celebrate a Pescantina, paese di lui in provincia di Verona, il 28 maggio dello scorso anno. Una cerimonia intima, con solo i familiari e qualche amico tra gli invitati.

Isabella Ricci, Fabio Mantovani rompe il silenzio dopo l’addio

E finora nessun commento da parte di Fabio Mantovani. Ma in queste ore ha finalmente rotto il silenzio in un’intervista rilasciata a Opinionista Social, la prima dopo l’annuncio della separazione dalla ex dama di UeD. “Sono cose che succedono, purtroppo”, ha detto.

“Ne esco con un ricordo bellissimo e con amarezza per la conclusione. Assolutamente non sono pentito (delle nozze affrettate, ndr), l’ho voluto. Sappiamo entrambi quali pensieri ci passano per la testa senza dover esprimere niente”, ha continuato Fabio Mantovani rispondendo poi alla domanda delle domande: tornerà nello studio di Maria De Filippi?

“No, quel programma per me è Isabella – assicura sempre a Opinionista Social l’ex cavaliere di UeD – Tutti nella redazione e nello studio sono stati nei miei confronti magnifici. Mi hanno accolto con affetto. Ma io ero andato per Isa e senza non ha senso tornare”.