Uomini e Donne, arriva una bella notizia per Isabella Ricci: a meno di una settimana dalla notizia dell’addio ufficiale a Fabio Mantovani qualcosa di molto importante sembra bollire in pentola. La storia tra la bellissima dama e Mantovani è naufragato nello stupore di tutti. Tra la dama e il cavaliere la relazione era subito partita alla grande, tanto che poco dopo avevano deciso di uscire dal programma insieme. Il 28 maggio dello scorso anno, poi, il matrimonio e il ritorno in pompa magna da Maria De Filippi ma in veste di ospiti, per raccontare a tutti la loro gioia e i progetti futuri.

La coppia aveva anche rivelato di trasferirsi per metà anno a Dubai, dove aveva comprato casa. Poi la separazione e le brutte voci circolate nelle ultime ore. Sul web e sui social, non mancano le indiscrezioni ma ce n’è una piuttosto pesante. Alcuni utenti, come riportato dal sito “Anticipazioni Tv” non ci sarebbero andati per il sottile.





Uomini e Donne, Isabella Ricci torna in studio dopo l’addio a Fabio?

Scrive Blasting news come: “avrebbero evidenziato il fatto che Fabio non sia davvero benestante come ha fatto credere ai tempi della sua partecipazione alla trasmissione di Maria De Filippi. A tal proposito, quindi, vi è chi ipotizza che il cavaliere possa aver sostanzialmente preso in giro Isabella, illudendola sul suo tenore di vita.

Addirittura c’è chi sostiene che Fabio possa aver “ingannato” la sua ex compagna, puntando a “sfruttarla” per interessi economici”. Vero o no, per Isabella Ricci sembra si stiano aprendo nuovi scenari. Nel dettaglio, le anticipazioni su Uomini e donne 2023/2024, rivelano che le riprese partiranno a fine agosto e che in studio potrebbe esserci proprio Isabella Ricci: è bastata questa indiscrezione per mandare in visibilio in fan.

E, probabilmente, aiutare Isabella Ricci a dimenticare Fabio. Chi non sarà contenta di questa storia sarà Gemma che sarà certamente tra i protagonisti, a differenza di Armando il cui ritorno è ancora tutto da decidere. Tante le critiche ricevute dal cavaliere al punto che Maria potrebbe decidere di tenerlo fuori.