Isabella Ricci e Fabio Mantovani, la favola perfetta. Il percorso idilliaco nello studio di Uomini e Donne, dove si sono incontrati. Tra dama e cavaliere la relazione era subito partita alla grande, tanto che poco dopo hanno deciso di uscire dal programma. Insieme. Il 28 maggio dello scorso anno, poi, il matrimonio e il ritorno in pompa magna da Maria De Filippi ma in veste di ospiti, per raccontare a tutti la loro gioia e i progetti futuri. La coppia ha anche rivelato di trasferirsi per metà anno a Dubai, dove hanno anche comprato casa.

In tutto ciò, soprattutto lei, hanno sempre aggiornato i rispettivi profili Instagram. Anche oggi quelli di Isabella Ricci e di Fabio Mantovani sono pieni zeppi di foto insieme che raccontano il loro amore. Ma già da qualche tempo tutto è improvvisamente cambiato e i fan continuano a chiedersi che fine abbiano fatto i due ex protagonisti di UeD. Zero aggiornamenti, zero post, nessuna Storia e soprattutto conferma che tra loro procede tutto bene.

Leggi anche: “Tutt’altra vita, che lusso”. Isabella Ricci, dove vive e cosa fa dopo Uomini e Donne





Isabella Ricci sparita: “L’abbiamo contattata”

Da mesi ormai sono entrambi spariti dai radar e i follower continuano a commentare l’ultimo post di Isabella Ricci in cerca di risposte. L’ultima foto social di Isabella Ricci è datata 17 gennaio 2023, quella di Fabio Mantovani il primo gennaio 2023. Poi più nulla, silenzio assoluto. E col passare dei mesi anche tanta preoccupazione.

“Sarà successo qualcosa?”, chiede un utente preoccupato sotto la sua ultima foto che la ritrae a Dubai. “Molto molto strano”, “Secondo me c’è di mezzo la salute, non si sono lasciati”, si legge ancora. Proprio in queste ore, poi, un fan fa sapere di aver ricevuto una risposta dalla ex dama, contattata in direct: “Grazie per l’affettuoso pensiero”. Ma nessuna spiegazione o indizio su cosa possa esserle accaduto.

Non si è mai assentata per così tanto tempo e anche se avesse deciso di lasciare i social avrebbe potuto avvertire, notano altri. E Fabio Mantovani? Uno degli ultimi commenti è di una fan che si dice certa del fatto che starebbe continuando a usare il suo Instagram, perché con lui avrebbe avuto uno scambio di messaggi. Ma “a chi gli chiede come va risponde tutto bene, però non accenna a Isabella”, si legge. Si saranno lasciati davvero? E perché non lo dicono?