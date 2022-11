UeD, la coppia non bada a spese. Insieme e felici da quando hanno salutato il pubblico del dating show di Maria De Filippi mano nella mano. La coppia procede serenamente nella relazione e decidono di concedersi momenti di svago e di lusso in uno dei posti più costosi al mondo.

Isabella Ricci e Fabio Mantovani a Dubai. L’ex dama del Trono Over e il compagno hanno deciso di rivelare la loro giornata tipo in una delle città più ambite ma anche tra le più costose per chi decide di soggiornarvi. Dopo Uomini e Donne Isabella Ricci e Fabio Mantovani ne hanno parlato nel corso di un’intervista sul Magazine dedicato al programma rivelando a tutti come hanno trascorso e stanno trascorrendo questi ultimi sei mesi a Dubai.

Non possono mancare, ovviamente, giornate trascorse a mare, ma anche quelle immerse nel pieno ritmo dello shopping nei grandi centri commerciali. Una quotidianità non del tutto economica, ma che sta ripagando la coppia con serenità e tanto divertimento. Dopo il fatidico ‘si’ avvenuto nel mese di maggio del 2022 Isabella e Fabio procedono a passi pieni nella loro storia d’amore. E la loro felicità traspare anche dalle loro parole. (Isabella Ricci, pubblico in allarme per il matrimonio con Fabio Mantovani. Poi la foto).

“La nostra giornata tipo è al mare: trascorriamo la giornata negli stabilimenti solitamente legati a grandi alberghi, dove si può godere di ogni comfort dalla mattina al tramonto. Sono stabilimenti più cari che in Italia ma comprendono un’accoglienza di un certo tipo: lettino, bevande, cibo e qualsiasi altra esigenza”, raccontano insieme.

Non si bada a spese, e per amore questo e molto altro ancora: “Qui è pieno di aree commerciali ricche di negozi, sia di lusso che di marchi locali, dove poter passeggiare e fare un po’ di shopping”, rivelano ancora al magazine aggiornando i fan. E pare che Fabio abbia scoperto una certa passione per la cucina: “A casa sono io il re della cucina e amo in particolare cucinare i primi piatti”.